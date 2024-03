Ojeté Suzuki Swift je pořád „normální” auto, které vydrží, i test na 100 tisíc km zvládlo levou zadní včera | Petr Prokopec

/ Foto: Suzuki

Menší auta přichází na trh ve stále menším množství. A když už nějaké přece jen dorazí, vnucuje vám stále více nesmyslů, které se podílí na tom, že ani mnoho nevydrží. Suzuki Swift dosluhující generace je jiné, ojetiny vás překvapí leda cenou.

Na sklonku loňského roku Suzuki představilo nový Swift. Ten bude k mání pouze v 1,2litrové mild-hybridní verzi, ovšem i tak bude nadále patřit mezi nejdostupnější auta na trhu. České ceny zatím k dispozici nejsou, na základě těch doposavad známým nás ale oproti dosluhujícímu provedení, které je k dispozici od 369 900 Kč, příliš velké zdražení nečeká. Pokud ale i to je pro vás již velké sousto, či zkrátka místo tříválce toužíte po čtyřválci, můžete showroomy s novými vozy zaměnit za autobazary, a sáhnout právě po končící generaci.

Swift s pořadovým číslem tři byl představen v roce 2016, přičemž vozy pro Evropu sjížděly z montážních linek v maďarském Esztergomu. To by v někom mohlo vzbudit obavy z hlediska kvality, je však nutné dodat, že neoprávněné. Suzuki má totiž pověst velmi spolehlivého výrobce a Maďaři jí plně dostávají. Pokud si totiž již majitelé na něco stěžují, pak jsou to drobné nedostatky v interiéru. Dodávají však, že dané záležitosti jsou v servisech odstraněny v řádu několika málo hodin, a navíc zdarma.

Nadmíru působivou reputaci automobilky a Swiftu jako takového ostatně potvrzují i kolegové z německého Auto Bildu. Ti již dříve svým dlouhodobým testem, který nakonec přesáhl obvyklých 100 tisíc kilometrů, protáhli rovnou vrcholnou verzi Sport. Hodnocena byla známkou 1, přičemž kolegové pěli chválu jak na prakticky nulovou míru poruchovosti, tak na zábavu za volantem. V tomto směru Swift Sport dle nich překonává dokonce Mini Cooper.

Nyní došlo pro změnu na test 1,2litrové verze disponující 90 koňmi, která byla poprvé registrována v roce 2018. Výtky měli k interiéru, kde se zub času začíná projevovat na čalounění. Mimo to dodávají, že zadní sedadla jsou určena spíše dětem. Do zavazadelníku lze nicméně naskládat až 947 litrů, což na 3,84 metru dlouhý a 1,73 metru široký vůz rozhodně není špatné. Malé rozměry pak ostatně oceníte také při parkování či jízdě v úzkých uličkách.

Zmíněný 1,2litrový čtyřválec je přitom plně dostačující, doprovázet by jej ovšem měla manuální převodovka, se kterou je spojena nejen větší zábava, ale i nižší spotřeba. V rámci kvalit pak k ústrojí není co říci, motorový prostor testovaného vozu ale již začala zdobit koroze. Tím ale jeho nedostatky víceméně končí, což se projevuje i na ceně - jako nový stál Swift 1,2 Dualjet 18 000 Eur (cca 454 tisíc Kč), nyní je k mání za 12 980 Eur (asi 327 tisíc Kč).

Japonský prcek si tak drží cenu lépe než většina zbylé produkce. Jako jediné auto v této kategorii jej navíc můžete pořídit s pohonem všech kol. Příslušenství pak zahrnuje i tažné zařízení, přičemž hmotnost přívěsu může činit až 1 tunu. Ojetý Swift se tedy hlavně jako druhé auto do rodiny, jenž bude sloužit k přesunům po městě, zdá být tím pravým ořechovým.

Vrcholem třetí generace je Swift Sport s jedna-čtyřkou pod kapotou. Se zhruba 100 tisíci najetými kilometry vás vyjde na 300 000 Kč. Foto: Suzuki

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

