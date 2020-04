Policie, místo aby pomáhala, bude v nouzovém stavu na poloprázdných silnicích měřit rychlost před 6 hodinami | Walter Kraft

Česká policie mohla alespoň za současných okolností dokázat, že slova „pomáhat a chránit” nemá na autech jen jako marketingové klišé. Nezvládla to, místo pomoci těm, kteří by to ocenili, bude komplikovat život lidem, co to dělají místo ní.

Nevím, kolikrát jste se od zavedení stále platných omezení ocitli za volantem auta, ale pokud se vám to aspoň párkrát podařilo, nemohli jste přehlédnout, že po jinak přeplněných silnicích téměř nikdo nejezdí. Ve větších městech či na spojnicích k okolním obcím je ještě celkem živo, jakmile se ale ocitnete na silnici klidně první třídy mezi dvěma velkými městy, zažijete i uprostřed dne to, co je jindy možné jen v hloubi noci - během několika kilometrů potkáte jen pár aut. A podobně jako v noci málokterý z řidičů mimo město dodržuje nejvyšší povolenou rychlost.

To není znak rebélie, bezohlednosti, pirátství nebo čehokoli podobného - to je znak zdravého úsudku. Spíše bych se pozastavoval nad tím, kdyby někdo v momentě, kdy se pohybuje skoro sám po dlouhém rovném úseku velkorysé silnice první třídy, jel stejně rychle jako na témže místě s desítkami či stovkami aut kolem něj. Rychlostní limity odpovídají podmínkám, které na silnicích běžně jsou a ty na nich v tuto chvíli zdaleka nepanují.

Byl jsem tedy před pár týdny potěšen zprávou, že se policie rozhodla dohled nad provozem zmírnit a soustředit se na důležitější věci. Neviděl jsem od té doby v provozu jediné policejní auto jakéhokoli typu, natož pak to měřící. Nehodovost jistě dramaticky klesla, stejně jako následky nehod - nemůže to být jinak, neboť čím méně aut jezdí, tím méně se bourá. Ze světa slýcháme zprávy o 80% či ještě větších poklesech nehodovosti a situace u nás stěží bude zásadně jiná.

Všichni by tedy mohli být spokojeni, neboť nakonec i těm, kteří jezdit musí, si jezdí lépe. Co na to Policie ČR? Vyhlásí speciální dopravně bezpečnostní akci zaměřenou na kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti.

To není opožděný apríl, to je bohužel fakt. Níže naleznete dokument podepsaný samotným policejním prezidentem, který přesně takovou akci zavádí. Hovoří o nasazení všech dostupných personálních zdrojů a radarové techniky a ruší předchozí rozumná omezení aktivit. Proboha, proč? Proboha, proti komu?

Jistě, někteří řeknou, že jsem pirát, teď budu mít utrum, a tak kejhám. Není tomu tak, může mi to být osobně ukradené, nejezdím téměř nikam, jako skoro každý. Přijde mi to jen jako zoufalé nepochopení priorit a tragicky necitlivý přístup za situace, kdy je třeba řešit úplně jiné věci.

Osobně vyjíždím vlastně jen kvůli tomu, že dovážím praktickým lékařům tu hrstku ochranných pomůcek pro stavaře (ani to není žert), které stát není ani dnes schopen v dostatečné míře zajistit a distribuovat. Kdyby policie vzala svou měřící techniku a udělala tuto práci - klidně pěkně rychle s puštěnými majáky, je to úplně jedno, na silnici bude skoro sama - skutečně by někomu pomohla. Takto bude leda házet klacky pod nohy těm, kteří se snaží pomáhat místo ní. S respirátory na ústech, které v „mé” krajské nemocnici dodnes standardně nemá k dispozici jediný zdravotník - ti dodnes proti podpisu „fasují” jednu neúčinnou roušku na celý den.

Toto bohužel není žert, ale krutá realita. V dubnu přece policie intenzivně měří odjakživa, jak proč by letos neměla?

Walter Kraft