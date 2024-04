Přehlížené SUV Mazdy se jako nové auto stalo propadákem, jako ojetina ale oslní vším, co nabízí před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mazda

Že by i u aut platilo, že jejich kvality někdy ocení až čas? V tomto případě to asi bude jednodušší - atraktivní 4,2metrové SUV Mazdy ve své podstatě vždy lákalo, akorát bylo drahé. Jako ojetina je CX-3 k mání levněji, a tak zaujme víc, levná ale pořád není.

V roce 2015 se Mazda pokusila zabodovat mezi kompaktními SUV. Na rozdíl od konkurence však zákazníky její 4 275 milimetrů dlouhý model CX-3 nikdy pořádně neoslovil, nejlepším obdobím pro něj byl rok 2017, kdy bylo po celém světě prodáno pouze 137 094 exemplářů. To na globální odbyt auta takové třídy opravdu není mnoho, registrace navíc od té doby jen padaly, přičemž nezafungoval ani facelift. Automobilka tak pozvolna omezovala výrobu, přičemž momentálně lze CX-3 pořídit už jen v Mexiku a některých dalších rozvojových trzích. S V Evropě či ve Spojených státech tohle SUV předčasně skončilo už po necelých 6 letech.

Co bylo příčinou jeho neúspěchu? Design rozhodně ne, v tomto směru dokáže vůz oslovit široké spektrum zákazníků i dnes. A rozhodně na něj nelze nahlížet negativně ani v souvislosti s technikou. Mazda totiž na rozdíl od ostatních japonských výrobců nezanevřela na dieselové motory, a CX-5 nabízela jak s 1,5litrovou, tak s 1,8litrovou jednotkou SkyActiv-D. Kromě nich pak bylo možné sáhnout také po benzinové jedna-pětce a dvoulitru, pokryta tak byla výkonová škála od 105 do 150 koní.

Mazda zašla o poznání dále než ostatní automobilky v tomto segmentu, a tak menší SUV nabídla rovněž s pohonem všech čtyř kol, nikoliv pouze jako předokolku. Opomenout nesmíme ani poměrně rozsáhlou paletu výbavových stupňů, kdy ovšem i základ nabízel velké množství standardních doplňků. Vskutku tak na první pohled nebyl jediný důvod, proč by zákazníci měli showroomy značky míjet. Jenže tu byl ještě ten druhý související se snahou značky prezentovat se jako spíše prémiová.

Kde tedy taková Škoda Kamiq v roce 2020 začínala na 407 900 Kč, tam bylo třeba za CX-3 zaplatit alespoň 482 900 Kč. To je opravdu značný rozdíl, jenž sice vyvažovala bohatší výbava či vyšší výkon pod kapotou, na to ale zjevně již hlavně firemní klientela nebrala takový ohled. Japonské SUV tak rázem stálo mimo hlavní proud, načež nakonec skončilo bez nástupce - mezeru po něm vyplnil model CX-30, který o trochu více narostl do délky a nabídnul i výkonnější agregáty a lepší poměr hodnoty a ceny.

V případě zájmu o CX-3 tedy nyní již musíte do bazarů, kde můžete očekávat vysokou kvalitu. Kolegové z německého Auto Bildu, kteří otestovali exemplář z roku 2019 osazený benzinovým dvoulitrem, totiž poukazují jen na pár neduhů. Povětšinou nicméně nejde o problémy spojené se spolehlivostí, nýbrž o designové chyby značky. Zadní sedadla totiž nabízejí jen velmi málo prostoru, zatímco vpředu lze počítat s nepříliš přesvědčivým multimediálním systémem.

Podvozek je pak spíše tuhý, což jen zvýrazňují použitá 18palcová litá kola. Světlá výška 15,5 centimetru navíc není příliš velkorysá, načež ani se zmíněným systémem 4x4 nemůžete do jiného terénu, než je polní cesta. Navíc je třeba počítat s poměrně velkým průměrem otáčení (11,4 m), který příliš nekoresponduje s kompaktními rozměry vozu. Benzinovým motorům pak chybí turbodmychadlo a tedy zátah v nízkých a středních otáčkách.

Pokud je ovšem toto váš šálek kávy, zaměřte se pouze na případné rachocení, které by mohlo jít od panoramatického střešního okna či přední nápravy. Ani v jednom případě totiž oprava nebude levná. A z laciného kraje ostatně není ojetina jako taková. I v případě nejstarších kousků s více než 200 tisíci najetými kilometry si totiž musíte připravit alespoň 200 000 Kč, s omezením nájezdu na 100 tisíc kilometrů přichází zvýšení cen o 100 000 Kč. Absolutně je to ale pochopitelně o dost méně peněz než kdysi, a tak CX-3 táhne v bazarech citelně víc.

Kolegy testovaný kus měl najeto jen 48 882 km, pročež je nabízen za 18 480 Eur (cca 467 tisíc Kč), tedy pomalu za cenu zcela nového vozu. Jak se rozhodnete, necháme na vás. Pokud se nicméně rozhodnete jít spíše do zmíněného nástupce, tedy Mazdy CX-30, budete si muset připravit ještě o poznání vyšší sumu - 4 395 mm dlouhé SUV totiž jako nové startuje na 692 200 Kč. Přesto se prodává lépe.

Vzhledově dokáže Mazda CX-3 zabodovat i dnes. A i když relativně není levná, absolutně nižší ceny jí v bazarech zajišťují víc pozornosti než kdysi v showroomech. Foto: Mazda

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.