Prodejní šéf VW se zoufale snaží udat nechtěná elektrická auta a říká, že jsou spolehlivější. Data ukazují pravý opak včera | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Jistě se najdou konkrétní elektrická auta, která jsou spolehlivější než konkrétní spalovací vozy. Ale tvrdit to takto paušálně? To nemá s realitou nic společného, téměř neexistují „velká data”, která by něco takového potvrzovala. A není to jediná manipulace Martina Sandera.

Pro nás Martin Sander, staronový prodejní šéf Volkswagenu, ztratil poslední zbytky věrohodnosti při rozhovoru loni v říjnu. Tehdy se bez okolků přidal mezi lidi, jako je současný šéf Škody. Tedy takové, kteří jsou schopni dokonale současně mluvit o tom, že dělají pravý opak toho, co zrovna reálně dělají.

Konkrétně Sander prohlásil, že VW bude jednat hlavně v souladu s představami zákazníků, frustrují jej ale vlády, které ještě nepřišly s pevnými daty, ke kterému by měla skončit spalovací auta. To je něco tak absurdního, že to snad nevyžaduje další komentář - tak buď chci na svobodném trhu uspokojovat přání zákazníků, nebo jsou mi zákazníci ukradení a chci, aby jim bylo politicky vecpáno to, co zrovna nabízím. Co z toho dělá VW, víme všichni.

Problémem pro něj je, že to jaksi nefunguje, což nejlépe potvrdily aktuální prodejní výsledky firmy. I když se Němci mohou roky přetrhnout, aby nevyvíjeli nic jiného, nenabízeli nic jiného, nepropagovali nic jiného a jdou po krku každému, kdo je v tom nepodporuje, lidé řekli „ne” a poslali odbyt jejich elektrických aut dokonce meziročně dolů. A to v době, kdy VW nabízí bezprecedentní množství elektrických modelů prakticky všech tříd - od kompaktního ID.3 až po MPV či dodávku ID.Buzz. Realita je přesto taková, že je všechny - ale úplně všech dohromady - jedním tahem prodejně překonává roky zanedbávaný Golf.

Co by si na základě toho řekl chytrý obchodník? Lidé chtějí Golf. Co si na základě toho řekne Martin Sander? Lidé chtějí elektromobily, jen to ještě neví, tak jim to znovu vysvětlíme, no ne? Sedl si tedy s kolegy z Auto News a začal vyprávět pohádky, které ani v oříšku královny Mab nenajdete, i kdyby jste ho rozsekali na atomy. Asi chce ztratit věrohodnost před všemi, kteří ho ani po loňském říjnovém vystoupení nepřestali brát vážně.

Prodejní šéf VW je zjevně tak odtržený od reality, že nevnímá, že lidé po všech lžích a polopravdách, které byly o elektrických autech vyřčeny - a které nyní dokonce sama automobilka poněkud neobratně potvrzuje -, mají problém uvěřit ze slov lidí, jako je on, i tomu, co je obtížné rozporovat. Když pak na podporu těchto vozů vytáhne v dalším zoufalém pokusu je někomu prodat jen další snadno vyvratitelná tvrzení, stěží tím se nedopustí leda nových kontraproduktivních kroků.

Na otázku, proč by lidé měli dát přednost elektromobilu před spalovacím autem, Sandera nenapadlo říci nic lepšího než toto: „Nejprve si musíme promluvit o faktech. Například elektrická vozidla jsou mnohem spolehlivější než spalovací auta. Ale jediný způsob, jak změnit pohledy lidí, je dostat je do těch aut.” Všímejte si poslední věty, z té vane realita - Sander se tím pokouší ospravedlnit, proč je nutné tyto vozy lidem vnucovat. Všechno ostatní je přinejmenším velmi pochybné.

Naznačovat, že se bavíme o „faktech”, pokud paušálně označujeme elektrická auta za obecně spolehlivější, je krajně nešťastné. Řada lidí to tvrdí z osobní zkušenosti, ale to jsou anekdotické argumenty na úrovni „hospody jsou plné, lidé mají peněz dost”. Jsou to z kontextu vytržená, bezcenná vyjádření - nikdy např. nevíte, co kdo s čím srovnává. Pokud si místo Škody Favorit zítra koupím VW ID.3, velmi pravděpodobně dostanu zásadně spolehlivější auto. Znamená to ale něco pro globální pohled na tyto typy automobilů jako takové? Samozřejmě ne.

I když teorie o spolehlivosti či levnější údržbě elektromobilů dávají smysl kvůli jejich jednodušší konstrukci, v praxi se to míjí účinkem. Popravdě si nevzpomeneme na jedinou dlouhodobě věrohodnou studii z posledních let, která by připouštěla aspoň rovnost obou řešení. Vidíme jen pravý opak - např. Consumer Reports na to upozorňuje roky, konstatoval to i loni, přičemž rozdíly jsou ohromné, naposledy měli lidé s elektrickými auty o 42 % problémů víc než s těmi spalovacími. J. D. Power tvrdí prakticky to samé.

K obdobnému závěru došli už dříve kolegové z Auto Bildu, to samé před pár týdny konstatovalo TÜV, které mimochodem za úplně nejméně spolehlivé auto na trhu označuje Teslu Model 3. A není to proto, že by mu odcházely LEDky nebo Bluetooth, odchází mu mj. podvozky. Consumer Reports, J. D. Power, TÜV... Kolik studií pracujících (navíc různými způsoby!) se statisíci a miliony hodnocených aut ještě existuje? Pramálo a opravdu nevíme o jediné, která by Sanderova slova aspoň hrubě nezpochybňovala.

Ale tak třeba se Martin S. nevyjádřil pregnantně a mluví o VW. Že elektrické VW jsou spolehlivé a spolehlivější než spalovací obdoby stejných aut. Jenže nejsou. Nejprodávanějším elektrickým modelem značky je ID.4, který znovu Consumer Reports jmenuje mezi nejméně spolehlivými novými auty, kterým radí se vyhnout. Podle TÜV je dvojice ID.4/ID.5 průměrně spolehlivým vozem na 59. místě tabulky, které se i s podobným nájezdem vyrovná leda Škodě Fabia za třetinovou cenu. Co byste nahodili jako spalovací ekvivalent ID.4? Řekněme Tiguan? Ten je v tabulce lepší na 43. místě s vyšším nájezdem. Nebo menší T-Roc? Už mrtvý Golf Sportsvan? Oba jsou v první desítce s téměř totožnými průměrnými nájezdy.

Sander možná elektrickým modelům maluje srdce z lásky, protože miluje svou výplatnici, ale jinak jeho slova nemají s prokazatelnou realitou společného vůbec nic. A ještě tomu říkat „fakt”? Fakt kde? Pokud tento člověk nejezdí s Dacií Sandero, což bychom s jeho jménem chápali, pak opravdu nevíme, kde informaci o horší spolehlivosti spalovacích aut vzal.

A jede dál, v rozhovoru říká, že lidé, kteří se zdráhají si elektromobil koupit, by si ho měli půjčit na den, aby „zjistili, jak jednoduché a jak rychlé nabíjení může být”. My jsme to zkusili asi stokrát a vždy jsme přišli na to, že protáhnout si ostnatý drát mezi půlkami by bylo kolikrát příjemnějším zážitkem, v některých situacích jsou tyto vozy k nepřežití. Ale naše zkušenosti můžeme nechat stranou - znovu tu máme „větší data” o tom, že lidi naopak zkušenost s těmito auty odrazuje.

To nejlepší nakonec. Sander říká, že model ID.3 převyšuje Teslu Model Y, VW Golf a BMW i4 ve všech klíčových oblastech. Verze GTX má prý větší dojezd než Model Y, lepší výkon než Golf GTI a rychlejší nabíjení z 10 na 80 procent než i4. Možná ano, nechce se nám to všechno znovu hledat, nakonec sejde jen na jednom - VW loni přes podobně úpornou snahu tohle auto prodat dodal lidem v celé Evropě do listopadu 49 736 kusů tohoto vozu, tedy o 15 % méně než loni. Golf si navzdory jeho upozadění koupilo 198 866 lidí, o 20 % víc než loni. Nemělo by to člena představenstva VW pro prodej, marketing a poprodejní služby zajímat?

Asi ne, jeho posláním je zjevně vrtět psem, tak to dělá. Nakonec proč ne, pokud je na to jeho zaměstnavatel zvědavý. Jen nemůže čekat, že mu to někdo soudný bude baštit. A po větší transparentnost by jeho pozici mohl změnit na člen představenstva pro pohádky, fabulace a předprodejní manipulace. Abychom tu po jedné aféře založené na lži, která se jmenovala Dieselgate, náhodou za pár let neměli Sandergate.

Martin Sander dotahuje tzv. marketingovou lež k dokonalosti - už nemusí jít o nejlepší nebo upravenou verzi reality, může zjevně jít o pravý opak. Foto: Volkswagen

Zdroje: Auto News, Consumer Reports

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.