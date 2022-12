Řidiči nebudou měsíc dostávat pokuty za přestupky v Belgii, situace má tragikomické pozadí před 8 hodinami | Petr Prokopec

Den bez aut, den bez podprsenek nebo dokonce den bez kalhotek, o tom už jsme slyšeli, informace o měsíci bez pokut za dopravní přestupky zní ovšem jako z jiného světa. Jenže je skutečná, jen nejde o akci svobodomyslných politiků, ale o protest policistů.

Cenu „zelených” a dalších nápadů Evropské unie poznáváme na vlastní kůži už léta, taková auta v Evropě v uplynulé dekádě dramaticky zdražila zejména kvůli nim. Lidem ale jako by to příliš nevadilo, to až dění posledních let v podobě drasticky rostoucích cen elektrické energie zvedá mnohé ze židle. Ale nakonec to dává smysl - nové auto si po pár letech koupit nemusíte, a tak se také některé evropské trhy výrazně zmenšily, bez elektřiny se ale v dnešní době rozumně žít nedá. Její zvyšující se cena pak leze do peněz všem.

Tento problém tedy netrápí jen Česko a Čechy, je vlastní celé Evropě a jejím obyvatelům. Lidé tak logicky chtějí více peněz za stejnou práci, aby měli z čeho platit účty, což se v soukromé sféře řeší složitě. V případě státních zaměstnanců ale stačí natáhnout ruku a chtít více „peněz těch druhých”. Zejména v tomto sektoru tedy budeme svědky rozličných tlaků, které evidentně nejsou cizí ani policistům. Tedy alespoň těm belgickým.

Tamní policejní odbory tlačí na zvýšení příjmů policistů dlouhodobě, přičemž na počátku letošního roku se s politiky dohodly, že policistům budou platy zvýšeny o 60 Euro (cca 1 500 Kč) měsíčně. To není málo, ani v Belgii ale peníze nerostou na stromě, a tak vláda na sklonku října oznámila, že toto zvýšení bude rozloženo do tříletého horizontu. Zatím přitom nebylo potvrzeno, o kolik půjdou platy nahoru v příštím roce, nicméně by asi nikoho nezaskočilo, kdyby šlo jen o třetinu původně slíbeného nárůstu. Ani 500 korun měsíčně není nic, policistům to ale nestačí.

A mají ještě jeden důvod k protestům. Aby vláda vykompenzovala zvýšené náklady, rozhodla se zvýšit věk odchodu ze služby s výsluhami z 59 let na 63. Strážci zákona pak sice sbor pochopitelně mohou opustit dříve, v takové chvíli ovšem přijdou o ony výsluhy. Něco takového se jim nelíbí, a proto vstupují do jakési stávky. Ta bude trvat jeden měsíc, od 15. prosince do 15. ledna, přičemž policisté budou i nadále chodit do práce, neboť vysloveně stávkovat ze zákona nemohou. Některé věci ale dělat nemusí, a tak nebudou vybírat pokuty za dopravní přestupky.

Odbory tedy říkají, že vysloveně nebezpečné jednání policisté řešit budou, bude ale záležet na posouzení konkrétní hlídky, jak k řešení přistoupí. Věci jako menší překročení rychlosti, špatné parkování nebo jízda bez připoutání nejspíše projdou. Je to skutečně tragikomická situace, uvážíme-li tlaky na vymáhání všemožných dopravních předpisů v posledních letech, ale peníze jsou zjevně i pro policisty vždy až na prvním místě.

Jejich snahy navíc nemusí skončit zde, odbory již varovaly, že pokud jejich požadavky nebudou vyslyšeny, ona svérázná stávka může trvat klidně až do roku 2024. Tušíme ale, že k ničemu takovému nedojde - výběr pokut je pro státní kasu tradičně důležitý, a tak se vládě nejspíše vyplatí policistům přidat, „vydělají” si na to „sami”.

