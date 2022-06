Rostoucí ceny benzinu a nafty způsobují nový problém, je z něj jasně patrné, jak moc lidi trápí

Petr Prokopec

Kdo by byl rád za to, že dnes musí platit o polovinu víc za úplně stejnou věc, která se dala ještě před pár měsíci zásadně levněji? Asi nikdo. Lidé se s tím vypořádávají lecjak a statistiky ukazují, že v „řešeních” zachází do stále větší krajnosti.