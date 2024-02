Škoda Kamiq vypadá všelijak, jako ojetina ale má co nabídnout. Po faceliftu její ceny klesly až na polovinu včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Není to žádný prodejní superhit, jako „zvýšený klon” povedené Scaly to ale není ani špatné auto. Jako nové už je dost drahé, zvlášť s jeho designem, jako ojeté umí být o hodně levnější. Přitom je to už léty prověřený, statisticky spolehlivý vůz.

V roce 2019 se konal ženevský autosalon, který na rozdíl od toho letošního nebyl jen odvarem ze své někdejší slávy. Nechyběla na něm tehdy ani Škoda, která na svém stánku představila již třetí SUV v nabídce, tehdy i dnes nejmenší Kamiq. Prodej 4,2metrového vozu začal krátce poté, přičemž ceny startovaly na 379 900 Kč. To můžeme z dnešního úhlu pohledu považovat za láci, neboť momentálně vám taková suma stačí jen na Fabii, navíc osazenou nikoli přeplňovanou, nýbrž atmosférickou verzí litrového tříválce. Kamiq se v mezičase posunul do vyšších sfér a startuje o 100 tisíc korun výš než před čtyřmi lety.

Nejlevnější moderní SUV vyráběné v Mladé Boleslavi můžete pochopitelně pořídit i levněji, jen musíte showroom s novými vozy vyměnit za autobazar a smířit se s verzí před nedávným facelitem. Mezi ojetinami narazíte pochopitelně na mladé, nanejvýš čtyři roky staré, častěji ještě mladší vozy. Jejich nájezd je navíc obvykle relativně malý, neboť nejde o favorita fleetových manažerů. Máte tak docela slušně na výběr z nepříliš drahých ani výrazněji opotřebených vozů.

Skutečně nemusíte být moc při penězích, neboť na pořízení některého z nich vám bude stačit polovina sumy potřebné na leckdy i horší provedení nového auta stejného jména. Pokud sáhnete po některém z aut starých maximálně tři roky, vyhnete se problémům, které byly spojeny s ranými exempláři. Kamiq byl totiž dvakrát povolán zpátky do servisů, a to kvůli automatickému volání pohotovosti při nehodě a modulu zajišťujícímu konektivitu. Druhý zmíněný nešvar trápil auta vyrobená do 17. září 2019, v případě tohoto prvního byla „nakažena“ produkce až do 7. února 2020. Obojí si vyžádalo přehrání softwaru, žádná další svolávačka pak zatím neproběhla.

S Kamiqem problémy skutečně nejsou, což potvrzuje Auto Bild. Tam si tentokrát vyhlédli prakticky nové auto, exemplář poprvé zaregistrovaný v prosinci 2023 s 2 500 km na tachometru. Ten zůstává relativně drahý a nereprezentuje zrovna typickou ojetinu, z dřívějších testů ale víme, že i na autě se 100 tisíci najetými km marně pátrali po jakýchkoli větších vadách. Neznamená to ale, že by Kamiq byl z hlediska kvality čistější než lilie, ze zkušeností Němci poukazují na dva nešvary. U benzínových agregátů hrozí poškození či prasknutí rozvodového řetězu, u verzí s automatem pak namísto hladkého řazení může přijít škubání. Inu, koncernová technika, tohle známe i z jiných aut VW Group.

Tím jsme nicméně zmínili veškerá dosud známá negativa. Ta další již mají spojitost s konkrétními vozy. Jak už padlo, spíše než jako služební auto Kamiq slouží v rodinách. Prověřit je tedy třeba jak stav karoserie a litých kol, tak i plastů, čalounění či koberečků. Potvrzují to ostatně i kolegové, neboť jimi testovaný vůz měl lehce odřený přední nárazník, skvrny na zadních sedadlech a zadní brzdové kotouče už by potřebovaly vyměnit. To jsou ale všechno běžné provozní nedostatky dané tím, že vůz měl za sebou už naznačených 100 853 km.

Ani takových aut, která lze pořídit od nějakých 260 tisíc Kč, se tedy není třeba bát. A těch novějších teprve ne. Ve srovnání se stávajícím portfoliem navíc můžete u ojetin volit z širší nabídky pohonných jednotek, neboť aktuálně už nelze objednat dieselovou či plynovou verzi. První zmíněná se navíc nejspíš už nikdy nevrátí, a tak jako ojetina může být časem ceněná.

Kamiq už nějakou chvíli není na trhu ojetin ničím mimořádným, pár let stará auta lze pořídit za polovinu cen srovnatelných současných provedení. Zásadní chyby podle všeho nemá. Foto: Škoda Auto



Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

