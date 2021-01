Skoro polovina řidičů špatně reaguje na kontrolky na palubní desce, mohou si zničit auto před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Přístrojové štíty zejména moderních aut se dokáží rozzářit až neuvěřitelným množstvím symbolů a barev, to vše proto, aby bylo co nejjednodušší udržet vůz fit. Co na to lidé? Nic, ignorují je.

Zejména u modernějších aut se díky spoustě varovných symbolů umí palubní deska rozzářit pomalu více než vánoční stromeček. Zajímavé ale je, že motoristé reagují okamžitě pouze na některé kontrolky. Ve chvíli kdy se rozsvítí „hladové oko“, pomalu ihned staví u čerpací stanice s vědomím, že pokud by toto varování ignorovali, do cíle už nemusí dorazit. Stejně tak je poměrně pravidelně dolévána voda do ostřikovačů, neboť ani se špinavým čelním sklem se nedá pokračovat v jízdě. U respektu k několika podobným varováním ale horečnatost řidičů až pozoruhodně často končí.

Vyplývá to nejen z našich zkušeností, ale i ze studie společnosti Robins & Day. Ta oslovila 2 tisíce britských motoristů a dozvěděla se od nich pozoruhodné věci. Hned 46 procent z nich přiznalo, že pokud se jim na palubní desce rozsvítí varovná kontrolka, nereagují na ni vůbec nijak. A co více, 19 procent lidí pokračuje v jízdě i během následujících dvou či tří dnů bez ohledu na barvu či význam ikonky.

To je skutečně fascinující stav, neboť i když rozumíme tomu, že význam spousta kontrolek není snadné chápat, lidé by mohli vnímat aspoň jejich barvy - zelená znamená jen informaci, žlutá či oranžová varování na problém, se kterým lze do určité chvíle pokračovat v jízdě, červená pak zásadní problém vyžadující okamžité řešení. Lidé ale popsaným způsobem ignorují i ony zásadní problémy.

Je třeba férově dodat, že zejména auta některých značek si za to mohou tak trochu sama, neboť před tím či oním varují až zbytečně často. Znovu nejde jen o náš dojem, i 40 procent britských motoristů má pocit, že ikonky se na palubce objevují zbytečně často a dle jejich zkušeností nezřídka i chybou indikace problému, nikoli kvůli problému samotnému. Dalších 34 procent je ovšem ignoruje z důvodu obav z příliš vysokých oprav, zatímco v případě 24 procent motoristů se jedná o pouhou lenost.

Ať už jsou ale důvody jakékoli, platí to, co konstatuje Robins & Day: „Nejhorší věc, kterou jako řidič a majitel vozu můžete udělat, je ignorovat varovná světla.“ V některých případech to dočasně není problém, zvláště pokud víte, co ten či onen signál znamená. Například na slabou baterii v klíči u aut s bezklíčovým vstupem vůz obvykle upozorní relativně brzy a máte typicky týdny nebo i měsíce, než se baterie úplně vybije. Ovšem ignorovat třeba červené varování před nízkým tlakem oleje nebo cokoli podobného? To je neuvěřitelně hloupé.

Jak zmiňuje opět citovaná firma, obavy z nákladů na opravu lze chápat, nicméně nulová reakce na ikonky může snadno vést k ještě dražším opravám. Například onen nízký tlak oleje může být způsoben jen nedostatkem oleje, který lze za pár stovek doplnit. Ignorovat ale tento stav může zadřít motor, což může být oprava za stovky tisíc korun či starší vozy, do kterých už nebudete investovat větší částky, prakticky zcela zničit.

Britové dále dodávají, že ignorace varování může vést k odmítnutí pojistného plnění, pokud pojišťovna zjistí, že vedla k nehodě a vzniklé škodě. I to je důvod, proč varování auta neignorovat - mějte prosím na paměti alespoň ono rozlišení dle barev a pokud byste se chtěli „vzdělat”, rozsáhlý přehled významu jednotlivých kontrolek v autě svítí na našem webu už 6 let. S jeho znalostí můžete skoro každé rozsvícení varovné kontrolky zvládnout s přehledem.

U moderních vozů je varovných kontrolek bezpočet a v souladu s tím se rozsvěcí stále častěji. Škoda k nim svého času dokonce vydala speciální návod v mnoha jazycích, nezdá se ale, že by s osvětou příliš uspěla. Skoro polovina řidičů je ignoruje bez ohledu na význam, což je pochopitelně velmi krátkozraké. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec