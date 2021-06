Těmto starším ojetinám se v bazarech raději vyhněte, i když mohou lákat nízkou cenou před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chevrolet

Studií spolehlivosti existuje spousta, obvykle se ale zaměřují na pár let staré vozy, což lidem vybírajícím levné ojetiny příliš nepomůže. Dnes bude řeč o vozech starých 6 až 15 let, které mohou lákat, nejsou ale hodné vaší pozornosti.

Při rozhodování o koupi auta hraje roli řada faktorů, spolehlivost, trvanlivost či odolnost jsou ale vždy těmi velmi podstatnými. Můžete mít sice krásné a na silnici schopné auto, ale pokud se na něj příliš často budete dívat jen zespoda v garáži při opravách, moc si ho neužijete. Proto se často věnujeme různým statistikám spolehlivosti, ať už pocházejí z Německa nebo z Británie.

Ke všem je potřeba přistupovat s určitou rezervou, pořád jsou to jen statistiky, které nemusí podávat dokonalý obraz spolehlivosti jednotlivých modelů. Obvykle ale mají jinou „vadu” - na paškál si berou auta pár let stará a ani německé TÜV nejde v hodnocení za hranici 11 let. Dnes máme před sebou statistiku americké organizace Consumer Reports (CR), která se soustřeďuje na starší, a tedy dostupné - či alespoň relativně dostupné - vozy.

Tentokrát dali u CR dohromady seznam takových ojetých aut, která jsou po stránce spolehlivosti nejvíce problematická. Jde vozy s výrazně podprůměrnou spolehlivostí, kterých je celkem 15 a CR se jim radí vyhnout za každou cenu. Výsledky odlišují modelové roky, takže tenhle seznam tvoří slušné vodítko, pokud chcete ojetinu od 6 do 15 let stáří a nechcete se spálit.

Starší ojetá auta, kterým se podle Consumer Reports raději vyhněte

1. BMW řady 5

Modelové roky: 2006 - 2008, 2010 - 2012, 2015

Přítomnost „pětky” na podobném seznamu může být pro leckoho překvapivá, ale je tu. Uvedené modelové roky zahrnují část výrobního cyklu generace E60 u prvního rozsahu a části cyklů u generace F10 v případě zbytku uvedených let. U F10 jsou léta 2010 - 2012 ze začátku výroby této generace, vidíme tu i model 2015. Toto si BMW za rámeček nedá.

Foto: BMW

2. Chevrolet Cruze

Modelové roky: 2011 - 2013

Tenhle vůz se u nás již léta neprodává, ale prodával, a tak není problém najít Cruze z popisovaných let výroby v nabídce bazarů. V roce 2012 dostal tento Chevy facelift, který mu pomohl se vzhledem, s technickou kvalitou ale zjevně nikoli.



Foto: Chevrolet

3. Chrysler PT Cruiser

Modelové roky: 2006 - 2008

PT Cruiser si svým podivným designem u nás získal docela dost fanoušků a ve verzi GT je to slušný malý hot rod. Pokud se k majitelům chcete přidat, vynechte přinejmenším zmíněné modelové roky.



Foto: Chrysler

4. Chrysler/Lancia Voyager/Grand Voyager

Modelové roky: 2006 - 2013

Chrysler Evropu opustil a Lancia už pár let nic krom Ypsilonu nedělá, ojetiny po nich ale zůstaly. Zpráva v tomto případě mluví o Town & Country, tedy o voze, který se u nás prodával jako Chrysler Voyager a později i pod značkou Lancia. Je to jedno z nejlepších MPV na trhu, ale je zjevně potřeba hlídat jeho stav.



Foto: Chrysler

5. Fiat 500

Modelové roky: 2012 - 2013, 2015

Hledáte-li malý fiátek, bylo by vhodné hlídat modelový rok a nebo dát přednost něčemu jinému. Tato studie potvrzuje zvěsti o jeho problematické výdrži, hned tři modelové roky z posledních čtyřech mají nejhorší možné hodnocení.



Foto: Fiat

6. Ford Fiesta

Modelové roky: 2011 - 2014

Např. Fiesta ST je velmi zajímavá kapesní raketa, ale spolehlivost nemusí být dokonalá, jak říká Consumer Reports. Problémy mají prý všechna provedení dotčené generace.



Foto: Ford

7. Ford Focus

Modelové roky: 2012 - 2014

Uvedené roky se vztahují ke třetí generaci, která má své mouchy, zejména ve srovnání s předchůdkyní. Mizerná spolehlivost poukazuje na celkový úpadek Fordů v posledních letech, v podobných statistikách „bodují” pravidelně.



Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

8. Jeep Grand Cherokee

Modelové roky: 2007, 2010 - 2014

Roky 2007 a 2010 patří třetí generaci, od roku 2011 se vyrábí ta čtvrtá. Ani Cherokee dlouhodobě neprovází dobrá pověst co do trvanlivosti a statistika CR to potvrzuje - radí nekupovat.



Foto: Jeep

9. Mercedes-Benz třídy GL

Modelové roky: 2013 - 2015

Největší civilizované SUV Mercedesu je očividně vhodné koupit starší, hledáte-li ojetinu, která má vydržet. Všechny novější modelové roky ve sledovaném rozsahu jsou na „černé listině”.



Foto: Mercedes-Benz

10. Mini Cooper

Modelové roky: 2006 - 2012, 2014

Britská značka pod německou záštitou má mít problémy ve spolehlivosti po skoro celou druhou generaci. Ani toto zjištění nejde proti tomu, co se traduje.



Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

11. Mini Countryman

Modelové roky: 2011 - 2012

Countryman se začal vyrábět v roce 2010 a nedlouho na to měly začít problémy. Mini antiMini diskvalifikují ze seznamu ojetých aut hodných koupě.



Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

12. Nissan Pathfinder

Modelové roky: 2013 - 2014

Spolehlivost Pathfindru po přerodu z poctivého offroadu na modernější SUV očividně není na špici. Ani to příliš nepřekvapí.



Foto: Nissan

13. Tesla Model S

Modelové roky: 2012 - 2013, 2015

O (ne)spolehlivosti Modelu S toho už byly napsány stohy, protože jí nevyniká. I my jsme se tomuto tématu věnovali opakovaně a Consumer Reports v poslední době trvá na svých negativních postojích. Ze sledovaného rozmezí kritizuje skoro všechny modelové roky.



Foto: Tesla

14. Volkswagen Golf GTI

Modelové roky: 2010 - 2013

Ostrý Golf šesté generace, resp. podstatné části jeho produkce, podle Consumer Reports také patří k málo spolehlivým autům. „Šestkové” GTI celkově nepatří mezi povedené - i my bychom radili vsadit na pětku nebo sedmičku.



Foto: Volkswagen

15. Volkswagen Tiguan

Modelové roky: 2009 - 2012

Díváte-li se po ojetém Tiguanu, volte až novější faceliftované provedení. Dřívější verze mají zjevně potíže.



Foto: Volkswagen

Zdroj: Consumer Reports

Petr Miler