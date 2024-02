Tenkrát na západě: Nizozemci spočítali, o kolik reálně zdražila auta za posledních 20 a 50 let, nárůst je násobný před 7 hodinami | Petr Miler

Můžeme se na věc podívat i českou optikou, ale nedozvíme se prakticky nic - ekonomický vývoj posledních tří dekád změnil mnohé a před rokem 1989 „tu bejval jinej stát”, jak se praví v jedné písni. Pohled optikou stabilního Nizozemska je přesnější a vpravdě krutý.

Trochu to připomíná debaty o tom, že kdysi býval rohlík za 40 haléřů, zmrzlina za 1 korunu a Coca-Cola za 4 a kde jsme teď. No, jsme v nebi svého druhu, pokud si tyto zdánlivě nízké, nominálně nízké ceny dokážeme dát dohromady a aktuálními příjmy. Nebudu se pouštět do složitých výpočtů, ale zrovna rohlíky jsou dnes pekelně levné.

V roce 1989, kdy rohlík pořád šlo koupit za dva dvaceťáky, jsme v průměru brali 3 170 Kč, takže rohlíků jsme optikou průměrné hrubé mzdy (odlišné způsoby zdanění zanedbáme, tohle není žádná vědecká práce) mohli mít 7 925 za jednu výplatu. Dnes se bere v průměru 43 967 Kč a rohlík se zrovna dnes dá koupit v supermarketu za 2,70 Kč. To je 16 284 kousků, takže jsme králové rohlíků, můžeme si jich koupit násobně víc.

Podobná optika bude platit i v případě aut, ale ne v rámci současného zřízení. Přesto není až tak zle - pokud základní Škoda Octavia stála v roce 2014 jen 335 tisíc Kč a dnes je za 620 tisíc Kč, při srovnání mezd 25 546 Kč vs. zmíněných 43 967 Kč i bez dlouhého počítání vidíme, že jsme si sice nikam nepomohli, reálně jsme na tom ale „jen” o asi 10 procent hůř. Je to i tak tristní, mohlo a mělo by být lépe, ale není to zase taková tragédie.

Nicméně to je naše krásná země, která prošla za poslední dekády obrovskými změnami a z hlediska celoevropského vývoje nevypovídá absolutně o ničem. Má druhá domovská, ne tak krásná, ale pro tento případ podstatně relevantnější země, tedy Nizozemsko, zůstává stabilní demokracií a tržní ekonomikou déle než naprostá většina žijících lidí pamatuje. Právě tam se kolegové z Auto Weeku rozhodli nastínit, kam se posunuly ceny aut za posledních a 50 let nikoli nominálně, ale vzhledem k tamní inflaci a životní úrovni. A to je teprve oči otevírající obrázek.

Pominu nyní, že se kolegové z bůhvíjakého důvodu pokouší věc malovat tak, že se Nizozemci vlastně mají skvěle, protože auta mají dnes hromadu výbavy a kdesi cosi. To je absurdní pohled, konkrétní ztvárnění auta je poplatné technickému vývoji a nelze se utěšovat tím, že dnes sice platíme víc než za Ford Model T, ale máme víc než koňský povoz s motorem. Na poli techniky obvykle platí nepřímá úměra - však vzpomeňte, jaké mobily, také televize, jaké sušičky prádla (atp.) jsme si za jaké peníze kupovali v polovině 90. let a co máme dnes. Nezřídka jde o násobně lepší věci i za nominálně, natož pak reálně nižší ceny. Ve světě auto to neplatí a omlouvat to není na místě.

Nechme ale stranou cizí interpretace dále zmíněného, řekneme jen fakta. To podstatné lze shrnout docela stručně - v roce 1970 činila v Nizozemsku průměrná cena nového vozu 7 456 guldenů, tedy 3 389 Eur. To zní hezky, aby nám ale tato cena něco řekla dnešní optikou, musíme započítat inflaci, která z 3 389 Eur udělá 19 151 Eur, tedy 477 tisíc Kč. To zní jako „soda”, je ale třeba se na věc podívat optikou obecně vysokých nizozemských cen. Aktuální průměrná cena auta v této zemi činí 45 993 Eur, tedy 1 147 000 Kč. Auta jsou tedy objektivně (byť pořád nominálně) 2,4krát dražší, to je po 54 letech vývoje docela absurdní stav sám o sobě.

Ale dobře, životní úroveň se mění i v Nizozemsku, takže se na věc může podívat touto optikou. V roce 1970 byl průměrný příjem v této zemi 5 559 Eur, průměrné auto tedy v té době stálo 61 procent průměrného ročního příjmu. Toto procento do roku 1975 dokonce kleslo na 48 procent, pak dlouho stagnovalo a kolem přelomu tisíciletí začalo jít prudce nahoru. Od roku 2019 je průměrná cena auta nad průměrným ročním příjmem, dnes se průměrné nové auto prodává - bubny - za 111 procent průměrného ročního platu. I touto optikou je tedy dnes průměrný vůz pro průměrného Nizozemce 2,3krát dražší než před 49 roky. Opět tristní stav.

To nejhorší ale nakonec odhalí až třetí pohled na věc - prakticky celé zdražování se odehrálo během posledních asi dvou dekád a půl, předtím byl vývoj velmi pozvolný, ať už jakýmkoli směrem. Takový Fiat Panda stál jako nejlevnější auto na Nizozemském trhu stál v roce 2003 jen 5 559 Eur, i po zohlednění inflace je to 8 362 Eur v dnešních penězích (208 tisíc Kč). Dnes ale stojí nová Panda v zemi 16 990 Eur, což z ní stále dělá nejlevnější auto, korunovou optikou je to 424 tisíc Kč. Bavíme se znovu o víc jak dvojnásobném nárůstu a musíme dodat: Panda tehdy a dnes už nejsou technicky nijak zásadně odlišná auta, ostatně dnes prodávaný vůz tohoto jména je morálně přes 10 let starý.

To je efekt posledních 20 let vývoje, prostě a jednoduše. I když se podíváme na nejlevnější auto roku 1965, bavíme se o 4 600 guldenech, ekvivalentu 2 090 Eur, které dnešní optikou představují 6 869 Eur (172 tisíc Kč). Oproti dnešku jiný svět, ale oproti roku 2003 a ceně Pandy? Žádné velké drama, 37 tisíc rozdíl.

Co takové změny způsobilo? Na to neexistuje jednoduchá odpověď, v případě Nizozemska do hry vstoupily i lokální faktory. Tím hlavním jsou ale kroky EU, které nutí výrobce cpát do auta stále více prvků, které spousta lidí nepotřebuje, a technicky je měnit způsobem, jaký si trh nežádá. Opravdu nás to posouvá vpřed? Srovnejte si, kam se auta dostala mezi roky 1970 a 2000 za přibližně stejných cen, a kam se posunula mezi přelomem milénia výměnou za víc jak dvojnásobné zdražení. Asi vám z toho nebude dobře. A to musíme dodat, že průměr je trochu matoucí, neboť neříká, že opravdu levné vozy z trhu zmizely prakticky úplně. Kdo je tady vítězem?

Fiat Panda z první dekády nového milénia (zde ve verzi 100HP)... Foto: Fiat



...a Panda dnes (zde ve verzi Cross) nejsou zase tak jiná auta. To druhé je ale pro Nizozemce objektivně, reálně, tedy nikoli nominálně dnes dvakrát dražší. Takový je vývoj v Evropě v ekonomicky a politicky stabilní zemi. Foto: Fiat

Zdroje: Auto Week, ČSÚ

Petr Miler

Petr Miler