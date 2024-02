Velké SUV SsangYongu z dob, kdy značka napodobovala Mercedesy, je dnes levnou cestou k pořádnému autu, nevyužité stoji jako nová Fabia před 2 hodinami | Petr Prokopec

Korejská značka dnes funguje trochu jinak, její auta z těchto časů ale měla něco do sebe. Jako nová si zákazníky našla, jako ojetá se po nich shání o poznání komplikovaněji. A to je voda na mlýn těm, kteří pasou po výhodné koupi.

SsangYong nepatří mezi značky, které lidé obvykle mají na prvních místech svých nákupních seznamů. Korejská automobilka i proto několikrát stála na pokraji bankrotu, přičemž poslední finanční potíže ji vehnaly do spárů společnosti KG Group. Ta se rozhodla, že za minulostí udělá opravdu tlustou čáru, a proto přistoupila k přejmenování značky na KG Mobility. Do Evropy mají vozy zastřešené novým majitelem dorazit jako KGM, na čelních partiích ovšem bude zachováno dosavadní „dračí” logo.

My se ale dnes vrátíme do časů, kdy SsangYong byl ještě SsangYongem a fungoval jako jakési béčko Mercedesu. Tato značka v roce 2001 představila první generaci SUV Rexton, která do značné míry připomínala právě vozy německé značky, hlavně pak třídy ML a GL. Nakolik to byla náhoda a nakolik záměr studia Italdesign, není až tak důležité. S třícípou hvězdou nicméně Korejce pojila technika, Rexton totiž dostal do vínku motory německé značky. S nimi pak dorazil i automat 7G-tronic.

Jelikož SsangYong nikdy neplatil za automobilku, která by dosahovala enormních prodejů, je těžké dát dohromady hodnocení Rextonu jako ojetiny. Obecně se však většina majitelů shoduje na tom, že motory Mercedesu, ať již čtyř-, pěti- nebo šestiválcové jsou velkými držáky. Se stejnou reputací je spojena i převodovka, poměrně značná kritika však prší na problémy s elektronikou. Zkontrolovat je třeba rovněž veškeré lemy kvůli počínající korozi.

Za „hnědým morem“ povětšinou stojí časté výlety do terénu, které se mohly podepsat také na řízení - proto stoprocentně trvejte na zkušební jízdě, během které se zaměříte na případné stáčení vozu do strany. Pokud narazíte na problém, který již vyžaduje návštěvu servisu, je třeba zpozornět. Jak totiž bylo zmíněno, SsangYong stál několikrát na pokraji bankrotu, což zredukovalo počet dealerů a tedy míst, kde vám mohou podat pomocnou ruku.

Majitelé v této souvislosti jako největší noční můru zmiňují náhradní díly, které lze sehnat jen s velkým štěstím, často navíc draze. Nepřekvapí tak, že nejstarší exempláře lze pořídit již od 40 tisíc korun. V té chvíli lze počítat jen s nejstaršími auty první iterace, navíc s poměrně vysokým nájezdem - byť ten lze vnímat i kladně jakožto potvrzení jisté dlouhověkosti. Abyste si ji ovšem patřičně užili, je třeba lovit mezi mladší produkcí, ideálně pak mezi vozy po druhém faceliftu. S modernizací, která přišla v roce 2012, je přitom spojena lehčí změna názvu. Rexton W se rovněž oproti předchůdci pochlubil také odlišnou čelní maskou a novými světlomety. Znovu tak daleko více připomínal Mercedes.

Právě tuto verzi otestovali kolegové z Německa, kteří v Hamburku narazili na exemplář z října 2016, který má najeto 126 931 km. Auto fyzicky projeli a je podle nich v překvapivě dobrém stavu zvenčí i zevnitř. Nájezd skoro 127 tisíc kilometrů se na něm výrazněji nepodepsal ani z hlediska jízdního projevu, přesto jde o daleko nejlevnější SUV této velikosti s pohonem 4x4, které lze mít - jeho majitel jej i se sadou zimních gum nabízí za 15 990 Eur (cca 407 tisíc Kč). Za to dnes nekoupíte víc než základní Fabii s pár příplatky. A jde pořád o relativně drahý kousek, není problém sehnat pořád velmi dobře vyhlížející Rextony W s podobnými nájezdy klidně o dalších 100 tisíc levněji.

Nakolik vás takové nabídky zaujmou, necháme na vás, je ale třeba říci, že zmínkami o výhodností takové ceny kolegové nepřehání. Srovnatelné Mitsubishi Pajero či Toyota Land Cruiser by vás vyšly na dvojnásobek i víc. Rexton W je tak ideální volbou z rozumu, ovšem než ji učiníte, opravdu se ujistěte, že vámi vyhlédnutý servis - ať už autorizovaný nebo ne - problematice spojené s opravami SsangYongů rozumí. Jinak se vám snadno může stát, že vás i menší problém vyřadí z provozu a zprvu výhodná koupě vás rychle vytrestá.

Rexton W působí jako kopie SUV Mercedesu, techniku třícípé hvězdy pak ostatně i používá. V bazarech je k mání za pakatel navzdory tomu, že auto je statisticky spolehlivé a kondice ojetých aut solidní. SsangYong ale zkrátka nemá jméno a s náhradními díly mohou být problémy. Foto: SsangYong

