VW Passat s nejlepším motorem je dnes až komicky levným zbožím, důvody ale nepobaví před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Pozoruhodnější pohonnou jednotku Passat nikdy nenabídl a obáváme se, že už ani nikdy nenabídne. S ohledem na tyto okolnosti by leckdo mohl čekat, že půjde o ceněné zboží, dnes je ale výjimečný Passat k mání za babku.

Volkswagen Passat patří mezi stálice německé automobilky, jakkoliv ani on již nedokáže čelit poklesu zájmu o tradiční sedany či velké kombíky. Na sklonku devadesátých let a na přelomu milénia ovšem pomalu neznal konkurenci a jelikož s jídlem roste chuť, nepřekvapí, že Němci zkusili v průběhu životního cyklu generace B5 oslovit i klientelu s vyššími příjmy. A tak ještě než přivedli na svět Phaeton, začali nabízet Passat W8.

O tomto modelu jsme se zmiňovali již mnohokrát, návrat k němu je ale stále opojnější. O objemných pohonných jednotkách se dnes u Volkswagenu nesmí ani mluvit a do Passatu nekoupíte více než dvoulitr. Před více než dvaceti lety ale automobilka velmi pyšná na svůj unikátní motor, který vznikl usazením dvou jednotek VR4 na jednu hřídel. Ve srovnání s tradičními osmiválci byl totiž tento agregát neskutečně jemný a kompaktní.

Automobilka původně uvažovala o tradičněji pojatém motoru V8, nicméně jelikož musela vyplnit přání tehdejšího šéfa Ferdinanda Piëcha stran luxusních standardů a zároveň hodlala zkrátit čekání na již zmíněný Phaeton, využili technici „varianty brod“. W8 byl přitom testovací stolicí pro objemnější agregáty W12 a W16, z nichž první zamířil pod kapotu Volkswagenů Phaeton a Touareg, Audi A8 a Bentley Continental, druhý pak využilo Bugatti.

Jenže zatímco Veyron a následně i Chiron nastavili laťku celému světu v rámci výkonu, osmiválcový Passat na tom až tak dobře nebyl. Ze čtyř litrů objemu totiž Němci vydolovali dnes skromných 275 koní a 370 Nm točivého momentu, načež vůz zaostával za konkurenčními BMW 540i a Mercedesem E430. To se projevilo i na dynamice, neboť zatímco mnichovský stroj pokořil stovku za 6,2 sekundy, VW potřeboval o tři desetiny více.

Nešlo nicméně jen o to, dalším problémem se ukázal být zvuk. Passat W8 totiž nezněl ani tak jako osmiválcové auto, nýbrž spíše jako šestiválcové. To však zákazníkům pochopitelně vadilo, stejně jako závady dané experimentálním pojetím jednotky. Jejich náprava navíc nebyla zrovna jednoduchá, neboť bylo třeba proškolených mechaniků se speciálním nářadím. Není tak překvapivé, že během tří let se prodalo jen 2 359 exemplářů.

S příchodem nové generace pak Volkswagen přepřáhl z podélného uložení motorů na příčné, což instalaci motoru W8 v podstatě znemožnilo. Místo toho se tedy pod kapotu nastěhovala nanejvýš 3,6litrová jednotka VR6. S ní pak byl spojen i vyšší výkon, ovšem pouze v případě Volkswagenu. Daný motor však používala i Škoda Superb, jenž se dočkala „pouze“ 260 koní.

Lze už jen dodat, že v uplynulých letech Passat W8 neskutečně klesal na ceně, zvláště kvůli onomu drahému servisu. Třeba jen ozubené kolo pro nastavení vaček totiž vychází na 4 000 Eur (cca 101 500 Kč). To je přitom vyšší suma, než za jakou můžete koupit celé auto, byť s nájezdem mezi 200 a 300 tisíci km. Pořídit Passat W8 je skutečně snadné, udržet jej při životě bude podstatně těžší.

VW Passat W8 je skutečnou raritou, dnes se ovšem dá pořídit doslova za babku. Důvodem jsou extrémně drahé opravy, které i jednotlivě vycházejí snadno na vyšší sumy než celý vůz. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild

