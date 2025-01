VW začal na svém webu zveřejňovat informace o reálném dojezdu elektrických aut, asi to neměl dělat včera | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Otevřenost se cení, o tom žádná. Ale jak moc je chytrá, když všem dává najevo vaše předchozí lži a přetvářky? Volkswagen vám takhle narovinu říká, že s vaším novým elektrickým autem za miliony nedojedete pomalu nikam, a to pořád přesně podle síťového grafu.

Když jsem dnes chystal článek o brutálních poklesech hodnoty elektrických VW ID.7, logicky jsem musel nastudovat také aktuální ceny tohoto modelu. A vzhledem k tomu, že jsem pro větší přesnost vycházel hlavně z aktuálních německých cen vozu, které dávají vzhledem k šíři tamní nabídky přesnější obrázek, nezbylo mi než nastudovat také německé ceny.

Nedělám to moc rád, neboť zatímco jiná lokální zastoupení VW (včetně toho českého nebo třeba rakouského) dál používají také klasické ceníky v PDF, ze kterých všechno víte hned, v Německu myslí pokrokově, a tak máte k dispozici už jen online konfigurátor. Udělat si z něj komplexní obrázek o cenách není vůbec snadné, ale všechno zlé je pro něco dobré.

Když jsem se jím prodíral, všiml jsem si u každé verze odkazu na „e-Tools für Elektroautos”, tedy „Elektronické nástroje pro elektromobily”, což měl zaujalo, něco takového v českém konfigurátoru nenajdete. Co asi tak mohou dělat? Klikl jsem tedy a dočkal jsem se toho posledního, co bych očekával - obrovského kýble s popelem, který si Volkswagen před zraky nás všech sype na hlavu.

Ne, není to další nedomyšlená reakce na Dieselgate, ale online aplikace, která vám spočítá reálný (tedy spíš „reálný”, no řekněme reálnější, prostě alespoň nějaké střípky reality v potaz beroucí) dojezd libovolného elektrického auta z nabídky Volkswagenu ve vámi určených podmínkách. Byl jsem na ID.7 Pro, takže vidím výchozí hodnotu ID.7 Pro: 603 km. Co na to říct? Das ist gut!

Vpravo se ale nabízí celá selekce proměnných, které dojezd ovlivňují. Tak jsem si říkal, že si to zkusím. V neděli mě čeká 830 km dlouhá cesta, která povede téměř jen po dálnici, ale nebudu na ID.7 zlý, takže zvolím poměr 10:10:80, tedy 10 procent města, 10 procent okresek, 80 procent dálnice. „Fahren Sie auf der Autobahn häufig schneller als 120 km/h?” ptá se mě dále aplikace, tak říkám: „Jawohl!” cesta povede dominantně dokonce po německé dálnici, takže pod 120 se nepojede.

Dále padá otázka na pneumatiky, dnes samozřejmě zimní, a teplotu během cesty. Předpověď Googlu říká na tu dobu po většinu cesty -6 až -7°C, to přímo zvolit nejde, tak zaokrouhluji na -10. Bez „Heizungu”, tedy topení to asi nepůjde a pojedu se třemi lidmi a nákladem, takže možná ne „voll”, ale určitě spíš to než „1 Person”. Tak máme zadáno, aplikace počítá a... „Reichweitenindikation”, tedy Stanovení dojezdu říká: 268 km. Das ist nicht gut. Skoro se chce říci filmové: „Aber das ist wenig, to je málo.”

Zadal jsem úplně normální, k reálné jízdě za reálných podmínek se vztahující parametry. Přesto je odhad takto tristní, extrém je jinde. Když všechny hodnoty nastavíte opravdu na nejhorší, vyjde vám dokonce 221 km, tedy skoro třetina původní udávané hodnoty. A co se změnilo? Ale vážně, co z nastavení je výjimečné? Je snad nenormální jet s rodinou po dálnici v zimě na zimních pneu? Máte pocit, že by takhle „smrtící kombinace” nějak zásadně ovlivňovala dojezd vašeho auta? Já ne. Zimní pneu nebo plné obsazení nepomohou žádnému vozu k vyšší efektivitě, ale tak ujede místo 1 300 km na nádrže 1 220 km, ani to nevíte, protože vás to nezajímá ani optikou nákladů, natož pak optikou tankování, protože to trvá vždy pár desítek sekund. Tady to mění den v noc. Nebo jinak: Mění to příšeří v peklo.

Aplikace totiž umí spočítat i dobíjení a na zvolené trase projektuje s pro mě přijatelnými či okolnostmi danými vstupy tři zastávky trvající 1 hodinu a 30 minut. Za příhodných okolností. Což nakonec platí také o onom odhadovaném dojezdu - ten sice počítá s tím, že pojedete víc než 120 km/h, ale to bude kolik, 121 km/h? Po Autobahnu ale přece nepojedu 121 km/h v 286koňovém autě, „reálně reálný” dojezd bude tedy ještě podstatně horší.

Když jsme nedávno publikovali výsledky test dojezdu elektrických aut v zimě, to zas bylo „elektrických křiklounů”, kteří měli pocit, že to je tak či onak nepřesné. A vlastně měli pravdu - test obvykle hovořil o přibližně polovičním dojezdu, jak ale vidíte z odhadů VW, ani automobilka tak dobrému výsledku nevěří. Tohle je vážně jeden velký vtip, ovšem ze sudu s nápisem Černý humor.

Ale ne, přeháníme, černý humor vypadá ještě jinak. Ten vás potká na českém webu Volkswagenu, kde propagační text hlásá: „Pro větší svobodu. S novým čistě elektrickým modelem ID.7 představuje Volkswagen nový etalon elektromobility.” Tak určitě... Pro větší svobodu zůstat doma? To leda, však ani „e-Tools für Elektroautos” to nezastírají.

Das ist gut! Foto: Volkswagen



Das ist ncht gut. Foto: Volkswagen



Das ist sehr schlecht. Foto: Volkswagen



I aplikace VW odhaduje reálný dojezd modelu ID.7 jako tragický. Divíme se, že vůbec vznikla. Foto: Volkswagen

Zdroje: Autoforum.cz, Volkswagen.de, Volkswagen.cz

Petr Miler

