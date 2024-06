Vybitá Tesla uvěznila dítě v rozpáleném autě, naplno ukázala úskalí elektrického otevírání dveří před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Obecně vzato se na takovou situaci myslí a dveře lze otevřít pomocí „mechanické zálohy” zevnitř. Ale co je vám platná, když uvnitř sedí dítě, které ji není schopné použít? Situaci tak museli s použitím násilí vyřešit až hasiči.

Před pár dny zaujala mou pozornost tabulka, kterou na sociálních sítích publikovala slovenská policie. Ta se rozhodla motoristy varovat před jednou z hloupých chyb, tedy před ponecháváním dětí či zvířat v autě během léta. Z velmi přehledné tabulky totiž vyplývá, že pokud je venkovní teplota 20 stupňů Celsia, v kabině vozu je po pěti minutách o čtyři stupně víc, po deseti minutách o sedm stupňů víc a po hodině již uvnitř naměříme 46 stupňů Celsia. Pokud pak čtyřicítky pro změnu panují venku, může kabina po hodině s 68 stupni Celsia konkurovat sauně.

Na tradiční nešvar řidiče upozorňujeme každoročně, přičemž ani náhodou nejsme sami. Přesto každé léto plní média velmi smutné zprávy, které ve vás snadno vzbudí slzy či naopak vztek. Obojí je ale často již zbytečné, neboť rodiče byli za svou nezodpovědnost potrestáni více než dost, a to tím nejhorším možným způsobem. Trochu smutná je ovšem skutečnost, že ve finále nemusí nutně jít jen o jejich chybu. Místo toho lze prstem ukázat na výrobce, kteří v posledních pár letech propadli zapuštěným klikám, o jejichž vysunutí mimo karoserii se starají malé elektromotory.

Lze jistě souhlasit s tím, že se jedná o efektní divadlo, které ale nemá krom naprosto nepodstatného snížení aerodynamického odporu absolutně žádný praktický přínos. Rizik je ale řada. Problém nastává nejen ve chvíli, kdy kliky třeba přimrznou nebo se mechanismus pokazí, ale i tehdy, kdy se auto ocitne „bez šťávy”. Některé takové vozy navíc někdy mívají i elektrické otevírání bez mechanické vazby mezi příslušným „táhlem” a mechanismem otevírání i zevnitř. Pokud tedy jste uvnitř, nemůžete se ani standardním způsobem dostat a musíte použít „manuální zálohy”, o které ovšem spousta lidí ani neví, kde vlastně je. A i když to víte, problémy stejně mohou přijít.

Nebude to nejčastější situace, ale představte si, že dovnitř auta naložíte věci včetně autosedačku s dítětem, zavřete dveře vzadu a žádné už neotevřete, neboť baterie právě vypověděla službu. V té chvíli nemáte šanci se do vozu dostat zvenčí a dítě uvnitř si samo neporadí. Přesně to se podle pořadu televize CBS 5 stalo Renee Sanchez, která se rozhodla vzít svou dvouletou vnučku na prohlídku ZOO ve Phoenixu, kam chtěla vyrazit se svou Teslou Model Y.

Ve chvíli, kdy ovšem dítě v autosedačce naložila dovnitř, došlo na vybití baterie. Kojenec byl tedy uvězněn ve voze, přičemž asi jen málokdo mohl předpokládat, že najde táhlo, které často nenajdou ani dospělí, zatáhne za něj a dostane se za babičkou. Žena tak musela zavolat hasiče, kteří byli nuceni rozbít sklo vozu. I když totiž Tesla ke svým vozům dává návod, jak se dostat uvnitř i při vybitém akumulátoru, musíte přitom učinit několik kroků. A hlavně mít po ruce alternativní zdroj energie.

Ve chvílích, kdy venku sluníčko doslova praží, jde ale snadno o minuty. Opravdu je tedy třeba reagovat rychle. Stejně jako by na podobné situace měli pamatovat výrobci, zvláště pak u elektrických aut, kde na vybití baterie může dojít daleko pravděpodobněji. Celá tahle situace naplno ukazuje úskalí elektrického otevírání dveří moderních aut, které je stále zřetelněji jednou z těch nesmyslných inovací, která neznamená prakticky žádný přínos, ale spoustu nových rizik.

Elektrické Tesly lze i při ztrátě energie nouzově otevřít, snadno to jde ovšem pouze zevnitř. A když je uvnitř uvězněno dítě? Přesně takovou situaci rakapituluje video níže. Foto: Tesla

Zdroj: CBS 5/3TV Arizona's Family@YouTube

Petr Prokopec

