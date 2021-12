Za cenu Škody Fabia lze i dnes koupit řadu výjimečných ojetin, ve kterých nezapadnete před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Citroën

Pokud máte na auto připraveno okolo 300 tisíc korun, můžete je vyměnit za novou Fabii a mít vůz, který má každý druhý. A nebo sáhnout po zajímavější ojetině - klidně osmiválcové, komfortní, raritní, zkrátka výjimečné.

Rozpočet okolo 300 tisíc korun na auto není ani po letošním intenzivním růstu cen malý, většina lidí pořád kupuje levněji. V případě nových vozů vystačí stěží na základní Fabii, jenže těch bude dříve nebo později po silnicích jezdit hromada. Za stejnou cenu můžete dostat relativně moderní, třebaže ojeté auto, které bude mít výbavy ještě mnohem víc a v provozu ho uvidíte tak možná jako odraz svého auta ve výloze.

Samozřejmě, vzácná auta nejsou pro každého, protože jsou leckdy složitější na údržbu a neumí je opravit každý druhý mechanik. V některých případech se také hůře shánějí díly, zejména karosářské. Jenže tohle všechno je leckterý nadšenec ochoten za zajímavost svého vozu obětovat, stejně jako za to, že ho v provozu stěží potká. Máme pro vás osm takových kousků s cenou do 300 tisíc Kč a začínáme hned u osmiválce.

1. Cadillac STS

V roce 2003 nabídl Cadillac model STS se zadním náhonem, který byl agilní, ale měl základní výbavu na úrovni BMW řady 7. Vrcholem byla verze STS-V s 4,4l kompresorovým osmiválcem, který nabídl 476 koní, ale ta je opravdu vzácná. Snáze natrefíte na 4,6 V8 Northstar nebo základní 3,6 V6. Design nemusí sednout každému, ale schopné tohle auto rozhodně je. A od faceliftu v roce 2007 byly ve výbavě hlídače mrtvého úhlu a jízdních pruhů. Za 300 tisíc si můžete vybírat mezi tím nejlepším, co na trhu zbývá, mezi šestiválcovými kusy rozhodně.

Foto: Cadillac

2. Citroën C6

Francouzská automobilka v roce 2005 navázala na DS, CX a XM modelem C6. Měl to být elegantní, komfortní a plavný křižník, ale přesto odlišný od německé či britské produkce. Povedlo se, jenže zákazníky to nedojalo. C6 za 7 let výroby vzniklo jen asi 24 tisíc kusů, příznivce velkých francouzských aut ovšem dodnes ohromuje. Vadou na kráse budiž snad jen enormní přední převis, ovšem jízda jako na obláčku díky hydropneumatickému podvozku ho zvládne vyvážit. V nabídce je head-up displej, který ukazuje i instrukce navigace, a spolehlivost je prý lepší než u starších vrcholných Citroënů. Ovšem zanedbávat údržbu se nevyplatí. Za 300 tisíc můžete mít hezký šestiválcový diesel s nájezdem do 100 tisíc km.



Foto: Citroën

3. Honda Legend

Legend je jedna z vzácnějších Hond na evropských trzích, ale to neznamená, že je to špatné auto. Generace vyráběná od roku 2004 nabídla 3,5l šestiválec a čtyřkolku SH-AWD v základu. Ta využívá třech spojek a planetových převodů na zadní nápravě - podobný systém využívalo Mitsubishi v rallye. Hondě Legend tenhle systém vynesl cenu Japonského auta roku. Také bylo tohle auto jedním z prvních, které nabídlo automatické nouzové brzdění. Za 300 tisíc není problém sehnat kousek s nájezdem okolo 100 tisíc km.



Foto: Honda

4. Jaguar X-Type kombi

Jaguar X-Type je dnes možné vidět jako levnou cestu do světa značky Jaguar, ovšem je to cesta dost riziková, tohle auto provází pověst nízké spolehlivosti. A také je dobře znám fakt, že to je do značné míry jen přeznačkovaný a dražší Ford Mondeo té doby. Konstruktéři se nicméně snažili opravdu hodně, aby na X-Typu nebyl plebejský původ poznat a v interiéru jsou s Fordem shodné jen páčky pod volantem. V nabídce byla čtyřkolka a kufr je slušně velký, ovšem páté dveře nejsou z nejširších kvůli designu zadních světel. Do 300 tisíc koupíte i nejzachovalejší ojeté kusy na trhu.



Foto: Jaguar

5. Lancia Ypsilon

Hledáte-li malé městské auto s opravdu neobvyklým designem, Lancia Ypsilon může být právě pro vás. Technicky je podobná Fiatu Punto druhé generace, což ale nemusí být špatně - je docela spolehlivá, zejména v rámci toho, jak jsou italská auta po stránce spolehlivosti vnímána. Po stránce výbavy je na tom Ypsilon velmi dobře na auto téhle třídy. Jen se vyhněte robotizované manuální převodovce DFN, která je příšerná - řadí pomalu a hloupě a je citlivá na nastavení spojky. U nás je to rarita, chcete-li ovšem nezapadnout, nevydávejte se s Ypsilonem do Itálie - tam jde po léta o jedno z nejprodávanějších aut. V rámci dnešního rozpočtu sežene pár let stará auta ve skvělém stavu.



Foto: Lancia

6. Lexus GS 450h

Když se v roce 2006 představil Lexus GS 450h, měl to být konkurent řady 5, třídy E a Audi A6. Měl mít sílu osmiválce, ale spotřebu dieselového motoru, a měl na to motor 3,5 V6 o 296 koních a k tomu elektromotor. Kombinovaný výkon byl 340 koní a to stačilo na zrychlení na stovku za 6,5 s, což je dodnes velmi dobrá hodnota. A spotřeba kolem 9 litrů na sto dosažitelná v reálném provozu bez velkého sebezapření není špatná, zejména ne s takovým výkonem. Tři stovky tisícovek jsou zaručenou cestou k velmi zachovalému kousku.



Foto: Lexus

7. Saab 9-5 SportCombi

Poslední generace Saabu 9-5 je sice atraktivní, ale také vzácná, takže je relativně drahá. Tahle první a zároveň předposlední generace se držela ve výrobě dlouhých 13 let a prošla dvěma facelifty. Sedanů je na světě víc než kombíků, ale ani ty nejsou nic běžného. 9-5 měla v nabídce silné přeplňované benzíny i dieselový šestiválec, ale tomu je dobré se vyhnout kvůli problémům s přehříváním. Za 300 tisíc koupíte nejlepší kusy a můžete sáhnout i po více ojetých kusech oné poslední.



Foto: Saab

8. Volvo C30

Tento hatchback se objevil v roce 2006 a vydržel až do roku 2012, kdy skončil bez nástupce. Je to totiž v podstatě stylovka pro dva, jenže příď totožná s ostatními modely příliš nepomáhá. Praktičnosti tu moc není, i když je to hatchback - dozadu posadíte jen dva lidi, kufr je s 300 litry malý a nemá horní plato, takže v něm nic neschováte před zraky nenechavců. Celoskleněné třetí dveře jsou ovšem zajímavé, odkazují na model P1800 ES, a pod kapotou mohly být i silné benzínové pětiválce o až 230 koních, jen na pohon všech kol se nedostalo. Za 300 tisíc pořídíte nejlepší kusy s nejlepšími motory a nájezd v řádu desítek tisíc km.



Foto: Volvo

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.