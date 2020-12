Zajímavá moderní auta, s nimiž si pořád skvěle sjedete a ještě na nich vyděláte před 3 hodinami | Mirek Mazal

Jezdit s autem obvykle stojí dost peněz, v případě těchto deseti strojů tomu tak ale být nemusí. Naopak si s nimi stále můžete pořádně užít a přitom očekávat růst jejich hodnoty.

Lidé, kteří mají peníze nazbyt, je rádi ukládají do cenných předmětů. Oblíbené jsou nemovitosti, umělecké předměty, vína a zejména v posledních dvou třech dekádách i automobily. V jejich případě se už mnohokrát ukázalo, že koupí ve správný čas lze přijít k nemalým částkám, ovšem obvykle jde o veterány, s nimiž si už moc nesjedete a nebo kvůli sázce na růst hodnoty pořádně sjet ani nemůžete. Člověk s třiceti vozy v garáži je to asi jedno, rozhoduje investiční příležitost, pro normálního smrtelníka je to ale k ničemu.

Dnes se tedy podíváme na auta, která pořád můžete ponechat v „aktivní službě”, třebaže obvykle raději ne pro denní ježdění. A nejde jen o to, že je v provozu ponechat můžete, ale také to budete chtít udělat, protože nejde o zase tak staré modely, aby neměly co říci v současném světě. Jde o tzv. youngtimery, moderní klasiky, tedy relativně mladé vozy, které v nedávné historii něco znamenaly a u kterých experti z německého Classic Data očekávají další růst hodnoty i s rostoucí hodnotou na počítadle najetých kilometrů.

Věkově se výběr pohybuje v rozmezí 14 až 32 let a nabízí pro každého něco - nejčastěji jde o modely sportovního charakteru, i příznivci komfortu či přímého kontaktu s okolní přírodou si ale přijdou na své.

1. BMW Z1 (1989 až 1991)

Horké léto, modré nebe a zakroucená venkovská cesta. Model Z1 byl a je snem mnohých romantiků s volantem v ruce. Auto z přelomu 80. a 90. let má jako hlavní poznávací znamení zatahovací dveře, které jakoby uměly zmizet v prazích. Dnes hezká Z1 nevyjde levně, ale prvotní investice se do budoucna vyplatí. Slušné kusy dnes v Evropě začínají na 36 000 Eur (cca 950 000 Kč).

2. Audi V8 (1988 až 1993)

V době, kdy si u nás komunisté balili fidlátka, prodávalo Audi jako svou vlajkovou loď osmiválcový sedan se čtveřicí dveří. Motor V8 dostal tento vůz pod kapotu jako první ze všech Audi, a tak vymýšlení obchodního názvu nebylo složité. Nejdříve auto pracovalo s 3,6litrovým motorem, poté objem stoupl na 4,2 litru s dosažitelnou maximální rychlostí až 250 km/h. Na trhu bývá k dispozici jen pár kusů, tohle auto na trhu moc nezářilo, nejlevnější použitelný vyjde okolo 3 000 Eur (asi 79 000 Kč).



3. Bentley Brooklands (1992 až 1998)

Velká limuzína pro nejnáročnější klientelu dodnes potěší milovníky pohodlí. Uvnitř je standardní výbavou nejlepší kůže, pravé dřevo, spousta prostoru a každé tlačítko, přepínač nebo knoflík dává najevo nejvyšší třídu mezi automobily. Dostat hezký kus chce alespoň 22 000 Eur (cca 582 000 Kč).



4. Porsche Boxster 986 (1994 až 2004)

Roadster se dvěma sedačkami, motorem uprostřed a podpisem inženýrů z Porsche je dokonalá symbióza mezi dobrou investicí a řidičským potěšením. V rámci neustálého úbytku podobně vyvážených strojů a nízké současné ceně Boxster půjde jen směrem vzhůru. Použitelné Boxstery momentálně startují na 7 000 Eur (185 000 Kč).



5. Mercedes-Benz SLK R170 (1996 až 2004)

První generace kompaktního roadsteru podle luxusních představ konstruktérů z Mercedesu. Zkratka SLK značí Sportlich (sportovní), Leicht (lehký) a Kurz (krátký) a nese ji automobil vyráběný v letech 1996 až 2004 na platformě Mercedesu třídy C. Dnes je takový automobil dostupný od cca 2 000 Eur (cca 53 000 Kč), ale jistější bude našetřit aspoň 4 000 Eur (asi 106 000 Kč).



6. BMW Z3 (1995 až 2002)

Dvoumístný sportovec s ledvinkami je dnes esencí toho, čím BMW bývalo a není, moderní nástupce v podobě nejnovější Z4 už se ani neobtěžuje s manuálními převodovkami. Dvoulitrový motor se šesti válci v řadě i po letech sametově drží čistý chod, neduhy se dají očekávat spíše okolo skládací střechy nebo koroze, ale pohonná jednotka M52 se dá snadno doporučit jako kasička pro přebytečnou část výplaty. Nejlacinější šestiválcové dvoulitry začínají okolo 5 000 Eur (asi 132 000 Kč) - slabší a levnější čtyřválcové verze nedoporučíme, na ještě silnější šestiválce to chce poněkud více peněz.



7. Audi TT 8N (1998 až 2006)

V polovině devadesátých let dostali v Ingolstadtu nápad k uvedení sportovního auta zejména pro mladé zákazníky. Proto přišlo malé TT, nejdříve jako kupé poté i méně rozšířený roadster. Mělo se jednat o lehké, sportovní a snadno použitelné vozidlo. Označení 8N je interní identifikátor Audi pro první generaci TT, které v bazaru v dobrém stavu vyjde na skromné 2 000 Eur (cca 53 000 Kč). Levnější už být nemá.



8. Opel Calibra (1989 až 1997)

Německá odpověď na japonské sportovní automobily té doby byla velmi úspěšná. Dnes se už mnoho zachovalých exemplářů nenajde, proto by bylo škoda promarnit šanci vlastnit jeden z nich a čekat, až cena začne strmě stoupat. Šance je veliká, hlavně s V6 pod kapotou. Nakupovat lze už za ceny kolem 1 000 Eur (asi 26 500 Kč), zachovalé exempláře bez koroze ale budou chtít násobně více.



9. Ford Cougar (1998 až 2002)

Cougar jako americké kupé u evropských zájemců nezabodoval. Dosud byl na dně zájmu zákazníků, ale za současného vývoje už vám peníze jen vydělá. Pokud nezaváháte, na podceňovaný Ford vám dnes bude stačit i 500 Eur, což je v přepočtu investice něco málo přes 13 000 Kč. I ta se časem znásobí.



10. Alfa Romeo GTV (1994 až 2004)

Na závěr lehce podpoříme emoce. Alfa Romeo brnká na nervy svojí pověstí, ale funkční GTV dokáže rozpumpovat tep. Nabízí se ve čtyřválcové i šestiválcové verzi. Kvalita zpracování není výstavní, ale kus automobilové historie má své fanoušky, kteří by mohli časem litovat, že nesebrali 2 500 Eur (asi 66 000 Kč) a nezajeli koupit stříbrný dvoulitr z roku 1996. Nebo jakýkoli lepší kus, i tento model má na ceně jen růst.



Zdroj: Classic Data

