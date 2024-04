Zánovní Fisker utrpěl totální škodu kvůli neviditelnému poškození dveří, na vině je hlavně výrobce před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fisker

Jako by tahle automobilka neměla v poslední době dost trápení i bez toho, musí se nyní potýkat s další vlnou negativní publicity. Není schopna zajišťovat poprodejní podporu, což v tomto případě vedlo až k odepsání sotva poškozeného auta.

Elektrický pohon aut má ještě delší historii než ten spalovací, konstruktéři ale už v hloubi 19. a definitivně pak na počátku 20. století zjistili, že za pomoci aktuálních technologií se jim nepovede překonat překážku, se kterou elektromobily bojují dodnes. Tedy limity velkých, těžkých a pomalu dobíjených baterií. Přednost proto dostal benzinový a následně dieselový pohon, které v celé komplexnosti jejich vlastností nebyl dodnes ničím překonán. Nicméně politici se rozhodli, že spalovací technika představuje klimatické zlo, a proto ji zkouší nahradit tou elektrickou. Ta se dočkala řady umělých zvýhodnění, která pro změnu vedla ke vzniku bezpočtu nových start-upů.

Proti začínajícím firmám nemáme zhola nic, svěží vítr naopak vítáme jako ten správný bič na zkostnatělost zavedených automobilek. To je ovšem pouze ta blyštivější strana mince. Máme tu ovšem ještě tu druhou, kterou představuje jejich momentálně asi největší negativum. Tedy nedostatečné zázemí, které může vést k absenci poprodejní podpory až do té míry, že o svůj vůz můžete přijít, i když mu skoro nic není.

K tomuto poměrně bolestivému poznání došla i Joy Wanner, která se se svým příběhem svěřila kolegům z Carscoops. Joy si už před více než dvěma roky jako jedna z vůbec prvních objednala Fisker Ocean. Po mnohých odkladech se jej pak sice dočkala, momentálně jí však zůstaly pouze oči pro pláč. Po kolizi, nad jakou byste u jiných aut pomalu mávli rukou, totiž pojišťovna případ uzavřela jako totálku. Joy tak dostala vyplaceno 53 303 dolarů (cca 1 251 000 Kč), což pochopitelně neodpovídá sumě, jakou za elektrické SUV zaplatila. To je ale jen jeden jakási závěrečná bilance celého problému, pozoruhodné je především odepsání auta jako takové.

Joy je tak se start-upy hotová, neboť právě „malost” firmy je tím, co vše zapříčinilo. Co přesně se stalo? Problémů s autem bylo postupem času víc: „Byla to emocionální jízda jako na horské dráze. Jeden den vše šlapalo jako hodinky, ten druhý začala blikat či pípat další varovná ikonka,“ říká Joy, která ve Fisker skutečně věřila. Dokonce natolik, že si kromě vozu koupila i akcie firmy, ani ty jí ale aktuálně mnoho radostí nepřináší. Vlastnictví Oceanu pak v podstatě skončilo 15. března, kdy do elektromobilu narazilo jiné auto. SUV přitom v té době mělo otevřené dveře, a právě ty se staly epicentrem dalších potíží, jenž vedly k tomu, že auto může skončit i ve šrotu.

Když totiž za Joy dorazil pracovník nezávislého servisu, který chtěl ťuknuté dveře opravit, zjistil, že jejich struktura je zvlněná a zlomený je rovněž pant. Cenu opravy odhadoval na 910 dolarů (21 400 Kč), zároveň však připouštěl, že ve finále může jít o vyšší částku, neboť Ocean je pro většinu servisů velkou neznámou. Poškozených komponentů nakonec bylo víc, ani tak ale nešlo o nic dramatického. Přesto se je nepovedlo ani měsíc po nehodě vyměnit, neboť náhradní díly na tento vůz prakticky neexistují a existovat zřejmě už ani nebudou. Sama automobilka ostatně ve své situaci není dvakrát nápomocná věc řešit.

„Dosud se mi od Fiskeru nikdo neozval. Získat od nich jakékoli odpovědi či pomoc je nemožné,“ dělí se o své smutné zkušenosti Joy. A dodává, že jejich nabytí ji stálo přes 20 tisíc dolarů (asi 470 tisíc Kč), které dělí reálně vyplacené plnění od částky kterou by očekávala. Nic než totální škoda pro pojišťovnu ale nepřipadalo v úvahu - pokud auto není možné fakticky opravit, je její povinností vyjít klientovi vstříc tímto způsobem.

Joy je tak naštvaná a rekapituluje jeden problém za druhým: „Dodání se protáhlo, dokumentace nebyla v pořádku, soustavně docházelo na problémy, přičemž čísla daných případů se náhle vypařila do vzduchu. Byla jsem také uvězněna ve voze, který má nespolehlivou a zastaralou navigaci a velmi levný klíček, který zřídkakdy funguje. Doufám tedy, že Henrik Fisker přijde o vše, co má,“ dodává poněkud nepřejícně.

Přesto uvádí, že její stávající kritika není pomstou (trochu to tak ale působí, nemyslíte?), jde prý o varování pro všechny ostatní, kteří by stejně jako ona chtěli věřit začínající společnosti. „Neexistuje možnost, že bych znovu investovala do dalšího elektrického start-upu, dostala jsem velmi cennou lekci,“ uvádí. Dá se přitom předpokládat, že podobně je na tom většina lidí, kteří si SUV od Fiskeru koupili. Je tak zřejmě opravdu už jen otázkou času, než druhá automobilka dánského designéra skončí podobně jako ta první, tedy v propadlišti dějin. Zachránit ji před tím může jen zázrak v podobě příchodu optimistického investora s naditými kapsami.

Že je Ocean kvalitativní ohňostroj marnosti, víme již delší dobu. Stejně jako dlouhodobě varujeme před start-upy, a to právě kvůli nedostatku náhradních dílů a nedostačující servisní síti. Jakmile se totiž vše spojí dohromady, zůstanou zákazníkům víceméně jen oči pro pláč. Foto: Fisker

Zdroj: Carscoops

