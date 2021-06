Ztratí vaše auto na benzin či naftu hodnotu, když se tak moc mluví o tom, že skončí? před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Evropská unie, jednotlivé evropské země i automobilky kráčí do náruče elektrifikace a spalovacím motorům jsou věštěny různé formy konců a zákazů. Znamená to, že budou jednoho dne bezcenné?

V poslední době neuplyne pomalu ani den, aby ta či ona světová automobilka neoznámila, že v budoucnosti skončí se spalovacími motory. Vzduchem přitom začínají létat i konkrétní termíny a pomalu to vytváří dojem, že se výrobci předhánějí v tom, kdo jako první zcela přesedlá na elektrický pohon. Jak vážně jejich prohlášení brát, je otázkou, podle nás tím v prvé řadě pohrdají zákazníky, neboť zkrátka nemohou vědět, po čem kdo bude za 10 nebo 15 let ve světle technického vývoje toužit. Ale to teď nechme stranou.

Na chvíli připusťme, že svět se bude ubírat přesně tím směrem, kam mu politici a některé automobilky lajnují vývoj. V roce 2030 tedy zakáže prodej spalovacích motorů Velká Británie, v roce 2033 je přestane prodávat Audi, v roce 2035 Volkswagen, v roce 2040 je zakáže Itálie, a tak dále - podobných plánů už existuje spousta. Znamená to ale, že automobil, který si zítra nebo kdykoli v následujících letech koupíte, pozbude hodnoty?

Jedním slovem nikoli, neboť i když jsou výše zmíněné plány ambiciózní, i jejich naplnění by znamenalo, že auto na benzin nebo diesel půjde koupit ještě za 14 let a minimálně další takový čas jej politici budou muset nechat „žít”, neboť by si proti sobě jinak poštvali voliče. A i když může dojít na různé scénáře, které hodnotu spalovacích aut budou tlačit dolů (například další a další umělé zvyšování ceny benzinu a nafty), přetrvávající poptávka po těchto autech vykrývaná stále menší nabídkou se postará minimálně o to, že žádný sešup nenastane.

To potvrzuje i zřejmě největší automobilový expert Evropy, profesor Ferdinand Düdenhoffer: „Pokud ceny benzinu nevzrostou příliš, benzín bude pokračovat - až do doby, než jednoho dne pozvolna zmizí ze scény. Nepředpokládám ale, že by zůstatkové hodnoty měly klesat,“ konstatuje Düdenhoffer.

Vzhledem k nezájmu o elektrická auta, jejich omezenou praktičnost, nejasné vyhlídky z hlediska jejich životnosti, a tedy i zachování hodnoty by ale ceny paliv musely stoupnout opravdu enormně, aby zájem o vozy s benzinovými a naftovými motory zásadně klesal. Nakonec se stačí podívat na vývoj v USA.

Tam stál naposledy jeden galon benzinu (3,78 litru) méně než dva dolary (cca 43 Kč) naposledy v roce 2004. O osm let později byl nicméně již prakticky na dvojnásobku, ovšem lidé se ani tak nevzdali obřích motorů usazených pod kapotou ještě větších pick-upů. A jakkoliv nyní jsou ceny zhruba u tří dolarů (65 Kč), zájem hlavně o velké pick-upy neutuchá. A nedokážeme si představit, že by tomu zejména v odlehlejších oblastech bylo v dohledné době jakkoli jinak.

Pokud má být vaší jedinou spojnicí se zbytkem světa auto, pak prostě chcete takové, se kterým se kdykoliv dostanete kamkoli. Elektromobil tedy ani zdaleka nebude vaší první a dost možná ani tou poslední volbou. Místo toho sáhnete pomalu bez přemýšlení po spalovacím voze, ať již stojí pohonné hmoty skoro cokoli. Musel by tedy přijít politický zákaz používání - nikoli prodeje nových, protože nespočet ojetin bude jezdit po světě ještě za mnoho dekád - benzinových a naftových aut, aby se stala více či méně bezcennými. A to, jak jsme zmínili, si politici nedovolí, pokud takové vozy stále používají miliony voličů.

Jiná může být situace ve městech kvůli lokálním omezením, mimo aglomerace ale budou spalovací motory žít ještě dlouho. A vlastně nejen tam, ale taktéž i v garážích sběratelů, kteří za ně budou platit daleko více. Je tak dost možné, že benzinová a dieselová auta čeká podobný osud jako koně. I na nich se jezdí dál, k přepravě či třeba v rámci zemědělství ale slouží stále méně a opravdu jen pouze někde. Jinak jsou ale spíše kratochvílí a zábavou, podobně jako tomu může být u spalovacích aut. V rámci všemožných šampionátů totiž budou provozovány i nadále, nicméně z nízkonákladového hobby se stane velmi drahé.

Pokud tedy vlastníte jakkoli zajímavý vůz se spalovacím motorem, zejména pak s atmosféricky plněným a manuální převodovkou, který je navíc ve špičkovém stavu, pak se skutečně nemáte o co obávat. Že ceny takových aut budou spíše růst, je ostatně znát už nyní, a to se setkáváme jen s relativně nevýznamnými dopady regulací, které z trhu vytlačily jen určité podtypy spalovacích vozů. Až budou proti vůli většiny zákazníků tlačit z trhu spalovací modely jako takové, bude reakce trhu ještě markantnější.

I relativně obyčejné, ale zajímavé auto, které to má do budoucna spočítané - jako Škoda Octavia RS TDI - bude výhledově na hodnotě spíše růst než cokoli jiného. Lidí, kteří takový vůz budou dále chtít, zůstane dost. A pokud je nikdo nezakáže provozovat a nabídka bude nulová, poptávka se postará jen o zmíněné. Foto: Škoda Auto

Inspirace: Auto Bild

Petr Prokopec