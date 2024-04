11 let staré Porsche málem vytřelo s nejnovějšími hybridními sporťáky Ferrari a Lamborghini. Není to ostuda? včera | Petr Prokopec

Porsche je nepochybně prestižním výrobcem sportovních aut, na pomyslném žebříčku výjimečnosti je ale nejméně o půl stupínku níž než italská první liga. Přesto se srovnatelným, 11 let starým 918 Spyder dynamicky konkuruje zásadně novějším strojům právě z Itálie.

Vývoj se v automobilové branži nikdy nezastavil, v posledních zhruba dvaceti letech ovšem kráčí kupředu mílovými kroky. Výrobci totiž přišli na chuť přeplňování, elektrifikaci i digitalizaci. Dnes tedy není neobvyklé, aby supersporty disponovaly výkonem tisíce koní či ještě vyšším. Ten díky sofistikovaným technologiím zvládají přenést na silnici v mžiku oka. Zatímco tedy v roce 2005 jste potřebovali Bugatti Veyron za desítky milionů korun, abyste zvládli stovku pod 3 sekundy, nyní můžete takového času dosáhnout i za volantem „obyčejného“ Porsche 911 Turbo startujícího na 5 672 813 Kč.

Mat Watson z britského Carwow ovšem aktuálně na jednu startovní čáru postavil trojici hybridních supersportů, z nichž jeden výše zmíněné tak trochu popírá. Při zrychlení na čtvrtmíli je totiž mezi nimi rozdíl jen půl sekundy, i když na startu stojí dva aktuální modely nejvyšší kategorie od Lamborgini a Ferrari. Vůbec nejnovější je Lambo Revuelto, SF90 Stradale od vzpínajícího se koníka už má pár let odkrouceno, ovšem není to nic proti Porsche 918 Spyder. To je dnes už víc než deset let starou záležitostí. Automobilka z Zuffenhausenu jej ve formě konceptu poprvé představila v roce 2010, jako produkční verzi pak v roce 2013 a od roku 2015 už ho nevyrábí.

Přes tohle všechno se ale Spyder obou soupeřů drží zuby nehty, byť přeci jen poněkud zaostává. Z části proto, že na kontě má „jen“ 887 koní. Ve standardním provedení pak váží nemalých 1 674 kg. Oproti tomu SF90 pohání tisícikoňové stádo, které se musí vypořádat s 1 570 kg. Revuelto pak své soupeře překonává v obou ohledech, neboť 1 015 koní páruje s 1 772 kilogramy. Pochlubit se však zároveň může i nejnovější technikou. Teoreticky by tedy měly být stroj eFerrari a Lamborghini jasně nejrychlejší, reálně jsou ale lepší jen o píď a jeden z Italů ve sprintech každý chvilku tahá pilku.

Porsche sice pokaždé skončilo na posledním místě bez ohledu na to, zda se startovalo z místa či šlo o pružné zrychlení, nicméně obdiv si nakonec zaslouží největší. Je opravdu neskutečné, že zvládá držet krok s mnohem modernějšími a výkonnějšími soupeři. Není to pro ně ostuda? Podívejte se na to sami, Italové jsou zjevně zralí na stáž v Německu.

