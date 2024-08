800koňový motor nového Lamborghini se ukázal v akci. I se dvěma turby točí 10 000 ot. a zní dobře, obavy přesto přetrvávají před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Je zjevné, že Lambo si s vůbec prvním přeplňovaným motorem v historii svých sportovních modelů pohrálo a stvořilo v rámci možností mimořádný stroj. Ale proč má být ještě ke všemu hybridní? To u takového auta nedává smysl.

V historii Lamborghini dosud nefiguroval sporťák, který by disponoval přeplňovaným motorem. To se ovšem brzy změní, neboť nástupce modelů Gallardo a Huracán přejde na osmiválcové biturbo. Spalovací jednotka se navíc dočká také elektrické podpory stejně jako větší Revuelto. Obojí hlavně puristicky smýšlející fanoušky děsí, neboť s atmosférickými motory bez jakéhokoliv dopingu mají spojený jak působivý zvuk, tak i nižší hmotnost.

Italové proto už hezkých pár měsíců zkouší tyto obavy zaplašit. A minimálně v prvním případě se jim to daří, neboť parametry spalovací jednotky jsou opravdu mimořádné. Motor má totiž produkovat 800 koní mezi 9 000 a 9 750 otáčkami. To je na přeplňovaný agregát něco neskutečného, značka navíc už dřív mluvila o červeném poli startujícím na deseti tisících otáček. Nyní ale odhalila video, na kterém se motor poprvé předvádí v akci, a ručička na digitální palubce zachází ještě dál.

Je samozřejmě možné, že v případě produkční verze bude motor uměle omezen v rozletu, i kvůli navýšení spolehlivosti a životnosti. Podstatné ovšem je, že u přeplňovaného agregátu se značka dostala s otáčkami ještě výš než u toho atmosférického. Navíc v případě motoru sáhla stejně jako Chevrolet u Corvette Z06 a ZR1 po ploché hřídeli, což hrdelní projev osmiválce přibližuje závodním motorům. Nebylo by tedy vlastně až tak podivné, kdyby se nové jednotky obával jen málokdo.

Horší to ale bude s onou elektrifikací. O hybridech obecně máme své pochybnosti, ale budiž, u některých typů aut mohou dávat jistý smysl. Ovšem u sportovního auta, které typicky najede nanejvýš pár tisíc kilometrů za rok? K čemu to je, tedy krom papírového snížení emisí CO2? Na reálnou spotřebu to vliv mít nebude. A když ano, tak ne pozitivní, neboť to pochopitelně negativně ovlivní hmotnost.

Dosavadní Huracán byl pořád lehký, jako zadokolka se pohyboval pod 1 400 kily, což je na 4,5metrový sporťáhk s pětilitrovým motorem V10 velmi působivý výsledek. Novinka, která se nejspíš bude jmenovat Temerario, ale již jednu hnanou nápravu zřejmě nikdy nenabídne. A s turbomotorem, elektromotorem a baterií, protože půjde o dobíjecí hybrid, pod 1,8tunovou metu stěží zamíří. Taková hmotnost bude zejména na okruhu tragédií.

Ani majitelé bez řidičských ambicí ale nebudou šťastní. Ti, kteří se svými auty moc nejezdí, si je hýčkají v garáži tak, aby jim zachovali co nejvyšší hodnotu. Kvůli baterii ale budou znovu tratit, neboť víc jak 8 až 10 let nevydrží a poté bude muset být vyměněna za novou, která v případě Lamborghini bude stát snadno milion korun. Však už víme, co na tomto poli plánuje Ferrari. Tohle opravdu nedává smysl, podobné auto plug-in hybridní pohon nikdy nemělo dostat.

Motor nového Lamba vypadá i zní dobře, ale proč to musí být dobíjecí hybrid? Víc se dozvíme příští týden, novinka bude mít premiéru v pátek 16. srpna. Foto: Lamborghini

Zdroj: Lamborghini

Petr Prokopec

