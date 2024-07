Američané nevzdávají snahu dosáhnout s autem rychlosti 500 km/h, poslední pokus ale skončil havárií v 402 km/h před 6 hodinami | Petr Prokopec

I Američané umí být zarputilí, a když už tedy oznámili, že postaví nejrychlejší auto planety, svému slibu chtějí dostát. Jejich Venom F5 na to teoreticky má, poslední kolo praktických testů ale málem skončilo tragédií.

Hennessey Venom F5 je svými tvůrci prezentován jako nejrychlejší vůz planety, dosáhnout by totiž měl rychlosti až 500 km/h. Na tuto metu se nicméně nedostalo ani výchozí provedení s 1 842 koňmi, ani loni odhalená nová varianta Revolution. U té ostatně firma přišla s monstrózním zadním křídlem, které sice generuje nemalý přítlak a auto zrychluje v zatáčkách, v přímém směru jej ale omezuje.

Texasané přesto chtějí svému někdejšímu slibu dostát. Jak nyní informují, v pondělí 1. července vyrazili na ranvej Kennedyho vesmírného centra na Floridě, kde začali testovat novou aerodynamiku. Vůz však v rychlosti 402 km/h náhle přišel o přítlak, kvůli čemuž testovací jezdec ztratil nad autem kontrolu. Došlo tak na havárii, během které ovšem pilot nedoznal větší újmy. To ve finále pro značku Hennessey může být největší reklama, neboť pokud bouráte ve čtyřstovce a odejdete po svých, také to má něco do sebe.

Automobilka přitom uvedla, že nyní analyzuje veškerá data, aby incidentu přišla na kloub. Snímky poškozeného vozu či oné experimentální aerodynamiky ovšem nepublikovala. Co přesně se tedy pokazilo, je zatím otázkou. Nicméně Venom F5 se již dříve rozjel bez problémů i na vyšší tempo. Je tak dost možné, že ve snaze dostat se na onu pětistovku Texasané zariskovali a nedopadlo to nejlépe.

Šéf firmy John Hennessey uvedl, že na oněch 402 km/h vůz dokázal nově zrychlit na pouhých 1 219 metrech. To je lepší počin, než jakého loni dosáhl Koenigsegg s modelem Regera, jenž na akceleraci na 400 km/h potřeboval 1 483 m. Texasané tak zjevně karoserii upravili tak, aby projížděla vzduchem jako horký nůž máslem. Nyní ale evidentně musí znovu navýšit přítlak, vznášedlo pohybující se čtyřstovkou je asi tím posledním, po čem zákazníci firmy touží.

Venom F5 pohání 6,6litrový přeplňovaný osmiválec Fury, který produkuje 1 842 koní. S nimi má kupé dosáhnout mety 500 km/h, na realizaci daného počinu ale zatím nedošlo. Možná s tím měla pomoci nová aerodynamika, Texasanům se ale poslední testy nevyvedly. Foto: Hennessey

