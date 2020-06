Americká policie proti sobě dále štve lidi, propíchala pneu autům novinářů či záchranářů před 3 hodinami | Petr Prokopec

Sloužit a chránit, to mají obvykle na svých autech napsáno američtí policisté. Jak s tím jde dohromady záměrná devastace pneumatik stojících aut, nechápe nikdo.

Na americkou policii je momentálně upřena pozornost celého světa. Stojí za tím přemíra násilí strážců zákona zejména směrem k příslušníkům černošské komunity. Poslední kapkou v tomto ohledu byla smrt Georga Floyda, kterému nyní již bývalý policista Derek Chauvin klečel téměř devět minut na krku. Spustilo to masivní protesty požadujících konec sporných praktik a reformu bezpečnostních složek. Toho se již začínají chytat politici, město Minneapolis, kde byl Floyd zavražděn, již naznačilo rozpuštění městské policie.

Jakkoliv je otázkou, co z těchto záměrů zbude, reforma americké policie je skutečně potřeba. Patrné to bylo kupříkladu již včera, kdy jsme přinesli drastické záběry ze zatýkání dvacetiletého podezřelého. Ten sice před policií utíkal, ovšem rozhodně si nezasloužil, aby byl brutálně sražen autem a pak ještě zbit.

Nyní tu máme další sporný zákrok americké policie. Ta během protestů, které se odehrály v již zmíněném Minneapolis, propíchala mnoha automobilům ponechaným na ulici pneumatiky. Podle policejního mluvčího Bruce Gordona se tak stalo jen proto, aby se dané vozy nestaly zbraněmi, které by mohli být užity kriminálními živly proti protestujícím. Strážci zákona přitom měli znehybnit hlavně ty automobily, ve kterých se měly nacházet nebezpečné prvky jako kameny, beton nebo hole.

Toto vysvětlení ovšem působí naprosto účelově. Dle všeho policie cíleně vyhledávala hlavně vozy novinářů, jak naznačuje Luke Mogelson píšící pro New Yorker. Ten šel během protestů zkontrolovat pronajatý vůz, který zaparkoval v zóně, jež byla vyhrazena policií. Jeden z policistů si přitom měl vyfotit jeho průkaz a následně do vysílačky nahlásit dané indicie, aby každý věděl, jaké auto zástupci tisku patří. Když se pak Mogelson znovu vrátil ke svému vozu, policie mu s úsměvem oznámila, že má propíchnuté pneumatiky - nikoli však s tím, že by to sama provedla.

Bez použitelného dopravního prostředku ovšem neskončil pouze Mogelson, ale i řada jeho dalších kolegů. Mezi ně patří i Andrew Kimmel pracující mimo jiné pro CNN, který dokonce vyzpovídal jednoho z řidičů odtahovky. Ten uvedl, že kvůli propíchnutým pneumatikám má opravdu rušný den. Zároveň přitom dodal, že terčem nevítané pozornosti policie se nestala jen auta novinářů, ale rovněž záchranářů. Tedy lidí, kteří na místo skutečně přišli pomáhat.

Právě poškození aut záchranářů lze vnímat jako největší přilití oleje do ohně - vypadá to, jako by policie nechtěla, aby zraněným protestujícím bylo co nejrychleji pomoženo. Proti sobě tak spornými kroky jen dál zbytečně poštvává veřejnost, stejně jako politiky, kteří se budou snažit využít aktuálního odporu k prosazení razantních změn. Při pohledu na vše, co se děje, se ale odporu veřejnosti vůči policii nelze divit.

Americká policie se opětovně vyznamenala, protestujícím, novinářům, ale i záchranářům propíchala pneumatiky na autech. Prý kvůli bezpečnosti

Zdroj: Luke Mogelson, Andrew Kimmel@Twitter, Jeff Wagner@Twitter

Petr Prokopec