Ani fandové „nedávají”, co Audi provedlo s virtuálním kokpitem nových modelů, civět musíte jen na animaci auta včera | Petr Miler

/ Foto: Audi

Audi zažívá dekády nepoznaný pád. Patrné je to nejen na prodejích, ziscích či základní technice a kvalitě, ale také na spoustě detailů, které se z chytrých a promyšlených staly hloupými a nesmyslnými. A ignorovat to nedokážou ani „jeho nejbližší”.

Německé Audi na tom není dobře a moc dobře to ví, pokud už dva roky říká, že s 50procentní pravděpodobností zkrachuje. To navíc uvádí stále aktivní management, ten minulý je k situaci firmy ještě kritičtější. Dokud byla její nabídka opřená o dosavadní modely vzniklé obvykle v hloubi minulé dekády, lidé na podobné zkazky obvykle reagovali s rozpaky, zdály se jim nepřiměřené. Jenže lidé zevnitř firmy nežijí tím, co automobilka už roky prodává, žijí tím, kam směřuje, co vyvíjí, co se prodávat chystá. A to opravdu není dobré, jak nyní poznává široká veřejnost.

Jeden můj už párkrát citovaný známý, opravdu dobrý zákazník Audi, který za poslední dekády koupil desítky aut této značky s jasnou převahou modelů S a RS, s tím letos přestal a automobilce - docela pozoruhodně - vyčítá dvě věci: Strategii a detaily. Zní to jako dvě dost neslučitelné záležitosti, když se ale podíváte, kdo a jak tragicky dnes firmu vede, a co je také schopna vyplodit a ještě to hájit, pochopíte to rychle. Automobilka vsadila na nesmyslnou, nechtěnou techniku, zanedbává tu smysluplnější a chtěnou. A ruku v ruce šetří na čem může a mění i drobné věci, které by měnit nemusela.

Spousta laciných detailů je tak tristních, že „nedává” ani tvrdé jádro fanoušků značky, kteří jinak Audi roky téměř prakticky chválili. A nedomyšlenost nových modelů je též do očí bijící. Nejnověji se terčem kritiky stala poslední evoluce tzv. virtuálního kokpitu značky, tedy digitální přístrojové desky, která patřila roky mezi nejlepší v oboru. Dokázala zobrazit zajímavé věci, byla široce konfigurovatelná v plně i parciálně digitální formě a uměla těšit řidiče třeba také tím, že si mohl přímo před oči pustit navigaci, klidně přes Google Earth v nejmenším detailu. Bylo to „state of art” řešení, hozená rukavice konkurenci. Co vedle toho nabízelo třeba BMW, byl odvar z ponožek.

Co na to Audi? Vorsprung durch Devastation, to by nyní mohlo hlásat jeho firemní motto. Na videu níže může vidět další štiplavý příspěvek nadšenců z Auditography, kteří po právu absolutně „nedávají” novou podobu virtuálního kokpitu elektrické A6 resp. S6 (ale týká se to třeba i nové A5 a dalších modelů), která ukazuje jen obvykle věci a dobrou třetinu v ní zabírá pohled na animaci auta jedoucí po silnici. Tak ji vypnete, ne? No ne, můžete ji přepnout jen na větší, jinak se této rušivé a absolutně nicneříkající věci nezbavíte. Byla i ve starších Audi v jednodušší podobě a nevím o nikom, kdo by na ni dobrovolně civěl. Však co na ni uvidíte? Jak pod autem běhají čáry? A na navigaci už si nepřepnete, ta vůbec není k dispozici.

Je to hloupost non plus ultra a další drobný symbol úpadku značky čtyř kruhů, která najednou jako by ztratila hlavu a - když už - měnila osvědčené všude, kde jen může. Nedivím se tradičním zákazníkům, že se od Audi odvrací, je na scestí a nedokáže s tím přestat ani v případě takových, v podstatě pořád podružných věcí.

Nové Audi A6 resp. S6 vypadá dobře, ale jen s elektrickým pohonem je prakticky k ničemu. A ošizené, nesmyslné detaily z něj dělají jen problematičtější celek, viz níže. Foto: Audi

Zdroje: Auditography@Instagram, Audi

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.