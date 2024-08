Aston Martin předvedl v akci svůj 835koňový lék na elektromobily. Místo nich přichází s novým V12 před 3 hodinami | Petr Miler

Je smutné, že v dnešním automobilovém světě se na obyčejnou snahu uspokojovat přání klientely můžete spoléhat jen u výjimečné značky ovládané geniálním obchodníkem, ale díky bohu aspoň za to. Aston Martin své elektrické plány odpískal a místo toho nabízí tohle.

Ještě donedávna skoro neexistovala významná automobilka, která by svou blízkou budoucnost nespojovala jen s elektrickými auty. Proč, nevíme, racionální smysl to nedávalo nikdy, alespoň do některých automobilových firem se ale zdravý rozum vrátil. Platí to mj. o Astonu Martin, který též měl své elektrické plány, sám šéf a majitel společnosti Lawrence Stroll ale letos tyto záměry odpískal s tím, že elektrická auta by pod hlavičkou této značky neprodal.

„Poptávka po elektromobilech, určitě za cenu Astonů Martin, není taková, jaká jsme si před dvěma lety mysleli, že bude,” řekl lakonicky. Tak proč by je nabízel, proč by je všem „cpal”, jako to dělá dnes skoro každý? Kanadský obchodník židovského původu, který si vydělal jmění hlavně obchodováním s módou, tak raději udělal krok zpět a letos v květnu raději vytáhl nové pojetí něčeho, co u jiných značek ztrácí zastání - nový dvakrát přeplňovaný motor V12.

Právě k němu se nyní vrací s potvrzením, že se jako první ukáže v další generaci modelu Vanquish. Nový agregát dostal zesílený blok, nové ojnice, přepracovanou hlavu s novými vačkami, vstřikovači i výfukovými kanály. A také dvojici vylepšených turbodmychadel, díky nimž a nabídne výkon až 835 koní a točivý moment maximálně 1 000 Nm. To zní velmi dobře, zde vlastně i doslova.

Nové upoutávky totiž motor neukazují jen staticky, ale předvádí také jeho soundtrack. V 34sekundovém klipu níže jej můžete slyšet noblesně zaržát, jak se ostatně na motor V12 sluší a patří. Jasně, nejsou to tak opojné árie jako u přirozeně plněných dvanáctiválců, ale člověk musí být realista. Co víc si v dnešní době můžeme přát?

