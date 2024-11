2800koňové Audi R8 ukázalo svou akceleraci. Připomíná to zrychlené scény z filmů, i na 400 km/h je dřív, než řeknete švec před 10 hodinami | Petr Miler

Může se supersport řadit mezi sleepery? Zjevně ano, pokud mu zachováte v zásadě sériový vzhled, ale nadělíte mu víc jak čtyřnásobek sériového výkonu. Přesně takovou kúrou prošlo tohle Audi R8 a jeho dynamiku nelze popsat slovy.

Pokud se vám v životě poštěstilo shlédnout nějaký béčkový akční film s pár automobilovými honičkami, ty výjevy dobře znáte. Autory pro zvýšení dramatičnosti už natočeného obvykle nenapadlo nic lepšího, než je prostě zrychlit za hranici únosnosti. Nepřirozeně působící akcelerace či průjezdy zatáčkami jsou pak spíš k smíchu než k obdivu, ale co je nakonec takovými činí? Důvodů je víc, v prvé řadě jde ale o to, že na takové věci nejsme ze skutečného světa zvyklí.

I pokud jste viděli akcelerovat monoposty Formule 1, rallycrossové speciály nebo některé z moderních Bugatti, není to zase takový „rachot”, aby to mátlo vaše smysly. Ano, jsou to rychlá auta, na stovkách kilometrů v hodině jsou během chvíle a jejich odpich z místa je impozantní, nepošle vás to ale do kolen, pokud jste viděli třeba už jen relativně obyčejné Audi RS3, BMW M3 xDrive nebo Porsche 911 Turbo. Je to prostě jen o něco víc. To, co uvidíte na videu níže, je ale mnohem víc. A ve výsledku to skutečně připomíná ony absurdní zrychlené scény, po kterých kdysi sahali třeba i tvůrci seriálového Knight Ridera.

Stará se o ně stroj jako z jiné planety, Audi R8 poslední generace upravené firmou A9 Performance na výkon 2 800 koní. Pokud „běžné” R8 měly nanejvýš něco přes 600 koní, je to víc jak čtyřnásobek jejich standardní porce. A musíme se nutně ptát, co všechno na autě muselo být upraveno, aby technika takové zvýšení zvládla - vnitřnosti motoru, převodovka, spojky, diferenciály, poloosy... To všechno a mnohé další by se bez dalších modifikací po chvíli rozlétlo na kusy, kdybyste to zatížili násobky běžného maxima.

Buď jak buď, tvůrci tady odvedli skvělou práci a vůz dokáže s výkonem pracovat velmi efektivně. Čísla akcelerace na půlmíli jsou tak mimořádně impozantní - stovka okolo tří vteřin je irelevantní, tady auto ani nejede naplno, ale pak to přijde. Prásk, ze 100 na 200 km/h za 2,35 s (!), z 200 na 300 km/h za 2,9 s (!!) a na půlmíli za 12,84 sekundy, kdy auto jen o chvíli později dosáhne rychlosti přes 400 km/h. To prostě bere dech. A podívejte se na to zvenčí - pohyby auta v čase okolo 27. sekundy videa jsou přesně tak „nepřirozené” jako v oněch filmech a seriálech. Úchvatná věc, to nemůžete popřít.

