Audi začalo odhalovat novou A4, která ale nebude říkat A4. Její jméno „zneužije” pro úplně jinak koncipovaný vůz

Je to hořkosladká novinka, jak už to ostatně u aut odhalovaných v posledních letech bývá. Na jednu stranu můžeme kvitovat, že to bude ještě „normální” vůz, na tu druhou se ale sám stane tím, který zamete cestu trhem nevyžádanému nesmyslu.

S kolegy v redakci máme s různými generacemi Audi A4 všichni své zkušenosti. Náš šéfredaktor je sporadicky kupuje už dekády a jen z poslední generace B9 postupně „odjezdil” tři verze včetně vrcholné RS4. Což je za osmiletý výrobní cyklus tohoto auta docela dost, uvážím-li, že primárně beztak jezdí něčím jiným. K A4 se ale vždy nějak dopracuje jako k autu pro všechno, čemuž dobře rozumím.

Tohle Audi sice není perfektní snad v ničem - není ani pořádně sportovní, ani pořádně komfortní, není ani bůhvíjak prostorné, těžko byste našli nějakou opravdu výjimečnou charakteristiku. Ale je to ten správným kompromis mezi vším představitelným, je to takový Golf o třídu výš - větší, komfortnější, rychlejší, a přesto široce použitelný, provozně efektivní vůz, který vás ani pořizovací cenou nezruinuje. A šíře jeho nabídky je obdivuhodná - můžete mít verzi 2,0 TDI jako primárně superúsporný cesťák s minimálními provozními náklady, můžete mít vrcholnou RS4 jako opravdu rychlé superturismo, můžete mít variantu 3,0 TDI nebo S4 TDI jako kompromis mezi obojím, můžete mít ještě X dalších benzinových či naftových verzí jako cokoli mezi tím.

S tím vším je ale konec. Všichni ti, kteří si na tohle u A4 zvykli, kteří se takové auto „naučili kupovat”, kteří věrně posílali Audi peníze za to, že jim takové zboží dodalo, nyní dostanou jeden pořádný výchovný flákanec, který je má naučit kupovat si to, co si Audi přeje. Nová A4 bude elektromobil, tedy vůz popírající prakticky všechny výše zmíněné charakteristiky á-čtyřky, který nemá šanci být ani relativně dostupný na pořízení, ani nákladově efektivní už kvůli nevyhnutelnému poklesu hodnoty, nemá šanci být široce použitelný, nemá šanci být rychlý a praktický zároveň, není možné, aby v několika naladěních stejné techniky nabízel tolik různých tváří. Bude to nesmyslný elektrický odvar z legendy svého druhu, kterou po Audi nikdo nechtěl, to jej ale z vůle současného dogmatického vedení značky nabídne stejně a udělá všechno proto, abyste si jej koupili. Klidně i „omylem”.

Nebudeme se opakovat, tohle jsme částečně probírali včera se začátkem konce dosavadní A5, která totiž bude žít dál. Ani ona ale nebude tím, čím byla, nová A5 se stane nástupcem A4, jen se zbaví svého jména, které chce Audi přilípnout na to, co se sice neprodává, ale automobilka to prodávat chce. Že výsledkem bude dvojitá prohra omezující tržní potenciál obou aut, je nabíledni, ale když někdo nechce používat hlavu, nutit ho k tomu nebudeme.

Pro dnešek tak jen doplníme první obrazovou upoutávku právě na novou A5 Avant, tedy kombi. A k tomu sedan či liftback, který je viditelný na přiloženém videu. Audi zatím o voze neříká mnoho krom toho, že si premiéru střihne už v úterý 16. července, podle prvních upoutávek i dřívějších špionážních fotek ale vypadá jako dosavadní A4, kterou někdo ocumlal jako bonbon. Což nutně nemusí být špatná věc. Klíčové je, že pod kapotou bude mít pořád spalovací motory, takže půjde o jedno z posledních útočišť svého druhu. Mohli bychom se radovat, ale ve výše zmíněném kontextu je to jen další dějství hořkosladkého panoptika čtyř kruhů, o kterém samo vedení značky moc dobře ví, že může skončit fiaskem. Ale proč se zbytečně trápit zkazky o tom, že oheň pálí, když si na něj můžeme sami sáhnout, že?

