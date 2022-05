Auto létající v běžném provozu rychlostmi okolo 270 km/h nemusí stát miliony, jedno takové se ukázalo v akci před 6 hodinami | Petr Prokopec

Podobně rychlé vozy schopné spolehlivě se pohybovat takovým kalupem i v běžném provozu nikdy nebudou pro chudé, nutně ale nemusíte být milionáři, abyste na takové dosáhli. Upravený „CTR” dostává konečně dynamiku vozu tam, kde už z fabriky měla být.

Honda Civic Type R momentálně u nás není k dispozici, japonská automobilka však uvedla, že hot hatch by se letos měl na evropské trhy včetně toho českého vrátit. Obecně se očekává, že půjde o evoluci předchozího provedení, jež by nemělo doznat zásadních změn v motorovém prostoru. Přední kola by tedy měl znovu roztáčet přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec, jenž naposledy produkoval 320 koní výkonu a 400 Nm točivého momentu. „CTR“ tak měl zvládat stovku za 5,7 sekundy a maximálku 272 km/h.

My si nicméně nyní posvítíme na vůz, který prošel menšími úpravami a momentálně disponuje dokonce 386 koňmi a 580 Nm. To jsou na rodinný hatchback opravdu působivá čísla, která by logicky měla vést k ještě působivější dynamice. Z videa pořízeného na německém Autobahnu to tak nevypadá. Type R se totiž vyšplhá „jen“ na 274 km/h. Na displeji přitom v té chvíli svítí 6 500 otáček, což je v případě standardu chvíle, kdy je k dispozici plný výkon.

Problém ale není v tomto autě ani jeho úpravě, ale i námi kdysi kritizované neschopnosti sériového provedení dosahovat udávané dynamiky. Ostatně, když Nizozemci z AutoTopNL zasedli za volant standardní verze, dostali se pouze na tachometrových 261 km/h. GPS nicméně v té chvíli ukázalo pouze obligátní německou dvěstěpadesátku. Udávané dynamiky tak Type R nejspíše dosahuje jen za optimálních podmínek s profesionálem pilotem. To je ostatně vlastní vícero japonským autům.

Ve finále tedy investice do úprav nebyly zbytečné, auto dostávají tam, kde mělo od začátku být. A motor nyní působí daleko živelněji. Ve výsledku tak jde o dostupné auto, které dokáže létat provozem úctyhodnými rychlostmi. Ojeté kousky dnes pořídíte od nějakých 600 tisíc Kč, pár desítek tisíc je pak třeba připravit si alespoň na softwarovou úpravu motoru.

Dříve nabízené provedení Hondy Civic Type R disponovalo standardně 320 koňmi, Nizozemci nicméně vyzkoušeli poladěný exemplář s 386 koňmi. Ten na první pohled dynamicky neoslnil, ovšem jen do chvíle, než uváděná data standardní verze nedáte do kontrastu s realitou. Foto: Honda

