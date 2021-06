Automobilka chytře zkouší odradit řidiče, aby dělali tu nejhloupější z hloupých chyb před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Může se to po tolika tragických případech zdát zbytečné, někteří lidé jsou ale bohužel nepoučitelní, a tak automobilku v její snaze podpoříme. Řidiči pořád nechávají v kabině živé tvory a Ford na to chytře zareagoval.

Aktuální počasí už tak horké není, nicméně stačí jen zavzpomínat, jak tomu bylo před několika málo dny. Nejen Česko sužovaly tropické teploty, kvůli nimž řada lidí kolabovala i ve stínu. V souvislosti s tím se Ford rozhodl znovu připomenout tu asi nejhloupější chybu, kterou motoristé již léta dělají. Řeč je o dětech či zvířatech ponechaných v autě. Je totiž třeba si uvědomit, že pokud venku panují třicítky, v kabině vozu je teplota ještě o pár desítek stupňů Celsia vyšší a žádný čerstvý vzduch dovnitř neproudí.

Ford právě proto, aby daný rozdíl co nejlépe demonstroval, umístil Focus do svého německého testovacího střediska. Teplota v hale byla nastavena na 35 stupňů a do kabiny umístěna figurína psa a dítěte, obě vyrobené z ledu. Dítě i pes již po několika málo minutách začaly tát, neboť teplota v kabině promptně vzrostla na 50 stupňů Celsia. Něco podobného vám může být příjemné v sauně, ovšem v autě, kde se zejména děti upoutané do sedaček ani nemohou pohnout, lze mluvit o neúmyslném týrání.

Modrý ovál nicméně nezůstal jen u natočení spotu. V rámci celé problematiky přizval k diskuzím i celou řadu vědců, fyzioterapeutů a veterinářů. Dětská lékařka Adrianna Lopes přitom uvedla, že u ratolestí dochází k přehřátí organismu třikrát až pětkrát rychleji než u dospělých. A jelikož teplota uvnitř vozu se při průměrných letních teplotách zvyšuje o jeden stupeň Celsia za minutu, může prakticky již po „akademické čtvrthodince“ dojít ke ztrátě vědomí a posléze k upadnutí do kómatu.

Veterinářka Laura Morrison pak dodává, že kupříkladu psi regulují svojí teplotu zrychleným dýcháním. S tím ovšem mají v uzavřených prostorech velký problém. A jakmile nejen jejich, ale pochopitelně i lidské orgány dosáhnou určité teploty, jednoduše začínají „vypínat“. Vše navíc může mít i celoživotní následky nebo život zcela ukončit. Vskutku je tedy třeba při opouštění vozu používat hlavu, zvláště pokud v kabině hodláte někoho ponechat. Není to vyloučené, i kdyby ale šlo o krátkou chvíli, je třeba nechat puštěnou klimatizaci - stále více auto to zvládá i když zůstanou zamčena a bez klíče nedovolí odjezd. Pokud ale takové auto nemáte, tak prostě ne, nenechávejte uvnitř nikoho, stačí se zapovídat a můžete toho zbytek života už jen litovat.

Ford jasně demonstroval nebezpečí, jaké hrozí dětem či zvířatům ponechaným v teplých dnech v kabině interiéru. Teploty uvnitř totiž stoupají každou minutou o jeden stupeň Celsia. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec