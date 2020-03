Automobilky už marketingově naráží na koronavirus, některé vtipně, jiné nešikovně

Mirek Mazal

Je to příliš silné téma na to, aby si jej výrobci mohli dovolit ignorovat. Zatím se projevují hlavně Němci - Audi a VW vtipně naznačují, že bude lepší držet si odstup a BMW do toho šláplo jako slon do porcelánu.