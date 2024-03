50letý Čech musel Američanům ukázat, jak se bourá s Mustangem. Žasnou, auto nevinného řidiče trefil jako řízená střela před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Policie ČR, CC0 Public Domain

Pokud nenadejde čas odhalení nějaké novinky Škody, o Česku se v automobilovém světě moc nemluví. O co se normálně musí roky snažit celé týmy mladoboleslavských vývojářů, to tentokrát během pár sekund hravě překonal jeden nesvéprávný Čech.

Pokud jste v automobilovém světě jako doma, jistě moc dobře víte, jakou pověst má zejména v USA Ford Mustang a jeho řidiči. Ti se zejména na různých srazech a tuningových akcích se svými stroji rádi předvádí, aniž by k tomu měli patřičné řidičské schopnosti. Výsledkem bývají velmi kuriózní nehody, jejichž svědky jsme byli za poslední roky svědky v nespočtu případů.

Není to tedy až takový předsudek, jak se může zdát - šoféři amerických pony carů často v divokých smycích naráží do různých předmětů či jiných aut, někdy to bývá velmi tragikomické. Ani roky snažení amerických neumětelů se ale nedokázaly postarat o to, co jedním vrzem vytáhl z rukávu 50letý Čech na křižovatce nedaleko OBI v Hradci Králové.

I americké weby jako Carscoops nad tím doslova žasnou, neboť dotyčný dokázal při vyjíždění z křižovatky auto poslat do smyku tak, že jej nejprve zdevastoval vjetím na obrubník a pak nárazem do značky, která nejenže poničila příď, ale následně roztrhala i zadní nárazník. Už to bylo něco, ale nebylo to vše.

Dotyčný dál pokračoval v jízdě, kterou zahájil v momentě, kdy na semaforech padla červená. Zprvu se na křižovatce dokázal vyhnout kombíku Renaultu Mégane, který následně zastavil. To neměl dělat, neboť Mustang záhy po oné devastující vyjížďce mimo silnici po skoro dokonalé kružnici zamířil zpět k Méganu a jako řízená střela ho nabral zezadu. To byste opravdu nevymysleli, tohle ani v USA nedokázali.

Jak se podle policie později ukázalo, řidičem Mustangu byl nesvéprávný muž, který nikdy nevlastnil řidičský průkaz a dostal jako dárek zážitkovou jízdu s legendárním Fordem na sedadle spolujezdce. Před ní si dal pivo a rum, řidič vozu mu pak měl nabídnout, ať auto sám řídí. Proč by odmítl, že? Pro oba to očividně byla osudová chyba.

Díky bohu se nic vážného nestalo a vlastně můžeme být hrdí, že jsme se díky dotyčnému dostali i do světových automobilových zpráv. Kvůli čemu musí jindy škodovka roky chystat nové modely, to tady bylo hotové za pár sekund absurdní operace... Podívejte se na to sami níže.

Takhle nějak vypadal aktuálně asi nejslavnější Ford Mustang světa před tím, než jej nesvéprávný Čech způsobem adekvátním svému statutu proměnil ve vrak z hlavní fotky. Foto: Ford

Zdroje: Policie ČR, Carscoops

Petr Miler

