Blbý den v práci? Tento mechanik měl horší, na kousky rozsekal vzácné Ferrari za desítky milionů s unikátní historií před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Tohle nejsou polohy a stav, v jakém byste podobné auto chtěli vidět. Na druhou stranu aspoň jezdilo, tahle F40 má být dokonce tou vůbec nejojetější na celém světě. A momentálně je možná i tou nejvíc nabouranou.

Pro řadu lidí je Ferrari F40 tím nejlepším vozem, jaký kdy italská automobilka stvořila. A vlastně se jim ani nelze divit, neboť kupé osazené 2,8litrovým přeplňovaným osmiválcem dokáže svou dynamikou oslovit i dnes. K tomu navíc přihoďte pětistupňový manuál, který vám umožňuje plně převzít kontrolu, a dodnes neokoukaný neobvyklý vzhled. A pokud by již tento výčet nestačil, máme tu třešinku na dortu - F40 byla posledním vozem, který osobně schválil Enzo Ferrari. Zemřel pár měsíců po jeho odhalení.

Italové přitom v letech 1987 až 1992 vyrobili 1 311 (či dle některých zdrojů 1 315) exemplářů, z nichž každý se prodával za zhruba 400 tisíc dolarů. Tedy pětinásobnou sumu, na jakou vyšlo předchozí Ferrari 288 GTO. Protože tehdy mnozí majitelé ani tak exkluzivní auta stále nepovažovali primárně za investici, nezavírali je ihned po převzetí do garáže, kterou následně již neopustila. Místo toho se s nimi s velkou oblibou proháněli jak po okreskách, tak po okruzích. Většina kusů tak má najeto víc než řada moderních Ferrari dohromady.

V případě nájezdu nad celou produkcí vyčnívá kousek známý jako F40 PRX podle jeho registrační značky. Vůz na sklonku 90. let koupil britský podnikatel, který se krátce poté přestěhoval do Bulharska, kde žil deset let. Ferrari se tam pravidelně prohánělo po prašných cestách, stejně jako opakovaně navštívilo Srbsko, Švýcarsko, Francii, Německo či Lucembursko. V roce 2006 jej majitel dokonce vzal na Gumball 3000, kdy během jednoho týdne urazil přes pět tisíc kilometrů.

Další osud vozu je ještě pozoruhodnější, vlastník jej totiž nechal letecky převézt do Thajska, kde s ním projel zemi křížem krážem, než to samé udělal ve Spojených státech. Po návratu do Evropy si pak „střihl“ Carbon Black Rallye, stejně jako se vůz F40 objevilo na Nürburgringu či Mille Miglia. V roce 2012 bylo prodáno, přičemž následně se za jeho volantem vystřídalo několik nových vlastníků. Žádný však již celkový nájezd nezvyšoval podobným způsobem. Kolik auto přesně najelo, se neví, nejméně vysoké desítky tisíc kilometrů jsou ale jistotou, může jich být i přes 100 tisíc.

F40 PRX se již nějaký ten pátek nachází znovu v Británii, ta ale dost možná byla jeho poslední štací. Na Instagramu se totiž objevily snímky a informace o havárii vozu, na kterou došlo poblíž vesničky Marykate. Nemalý výkon vozu spárovaný s nízkou hmotností totiž očividně nezvládl mechanik, který kupé rozsekal na kousky. Po nárazu do sloupu totiž vůz skončil na boku bez předních partií. Poškozené jsou ale i čelní okno, boky nebo záď.

Nejde o první havárii tohoto vozu, stejně jako nemusí být poslední. Zda ale dojde na opravu, záleží hlavně na majiteli - o levnou záležitost totiž nepůjde ani v nejmenším. Vysoký nájezd pochopitelně sráží zůstatkovou hodnotu, stejně jako samotná nehoda. Na druhou stranu, Ferrari F40 se dnes prodávají za desítky milionů korun, pročež se možná oprava vyplatí. Dá se však předpokládat, že poté asi bude trávit víc času v garáži než na silnicích či okruzích.

F40 je jedním z nejikoničtějších Ferrari vůbec, které se prodává nejméně za vysoké desítky milionů korun. Proto nejspíš dojde i na opravdu toho nejojetějšího exempláře, který aktuálně rozbil jeden britský mechanik. Foto: Ferrari

Zdroj: supercar.fails@Instagram

