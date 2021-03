Nové BMW M3 s bizarním výfukem předvedlo svůj zvuk. Zní stejně podivně, jako vypadá před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Dosud jsme se nevzpamatovali z toho, jak vypadá a můžeme se pokoušet přijmout jeho zvuk. I ten je zvláštní, spíše než šestiválcový supersedan připomíná čtyřválcový hot hatch.

Na sklonku loňského září BMW představilo nové generace modelů M3 a M4. I když bylo již dopředu známo, že oba vozy dorazí s předimenzovanými vertikálními ledvinkami, výsledek nakonec překonal obavy. Bobří zuby doprovodily podivné imitace výdechů, v případě kupé pak pro změnu zmizela i tradiční Hofmeisterova křivka. Řada fanoušků tak rázem své poslední naděje začala upínat na jízdní dynamiku a zvukový projev šestiválcového motoru.

Ve srovnání s předchozí generací došlo k nárůstu výkonu, podle doprovodného soundtracku však budete mít spíše pocit, že BMW pod kapotu nainstalovalo čtyřválec, který doplnilo minimálně čtyřmi turbodmychadly. Věci se pak nelepší ani ve chvíli, kdy sáhnete po příplatkovém ústrojí z produkce divize M Performance. Spíše bychom měli zmínit, že čekat lze ještě více palců dolu, neboť nemastný a neslaný projev se line i z koncovek umístěných a uspořádaných velmi neobvyklým způsobem.

Sportovní výfukový systém je z titanu a hmotnost redukuje o více než pět kilo, tím ale asi výhody končí. Vzhledu totiž uškodíte i v zadních partiích, které byly dosud asi jediné přijatelné, v případě zvukového doprovodu si pak nikam nepomůžete. I v tomto případě je totiž třeba počítat s třílitrovým přeplňovaným šestiválcem, jehož vokální projev stejně jako u standardního provedení tlumí filtr pevných částic.

Ve výsledku se tak vlastně ani BMW nedivíme, že v rámci nové reklamy na doplňkové díly divize M Performance samotný vůz a jeho soundtrack upozadilo. Co nás ovšem překvapuje, to je válečná kamufláž použitá u reklamního exempláře. Ten je totiž vyveden v červeno-černé kombinaci, pročež zepředu rázem připomíná základní verze mainstreamových modelů, u nichž je čelní nárazník nelakovaný. Zrovna to ale není asociace, kterou od vrcholu řady 3 chcete.

Lze pak už jen dodat, že v rámci oněch doplňků je na výběr nejen výfuk s odlišnými koncovkami, ale také 19- až 21palcová litá kola, stejně jako výrazné zadní křídlo. Dále můžete sáhnout po stavitelných tlumičích či karbon-keramických brzdách, uhlíková vlákna však mohou ozdobit i karoserii a interiér. Nicméně i přesto je stále více zjevné, že zejména v Evropě začíná BMW své zákazníky spíše odrazovat, než aby je lákalo.

BMW se s doplňky pro modely M3 a M4 vytasilo již loni v září, kdy představilo kupé v tradičních barvách sportovní divize. Nová reklama se však soustředí na sedan v podivné červeno-černé kombinaci. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec