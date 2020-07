BMW napálilo všechny, kteří z upoutávek zkusili vytáhnout podobu dalších novinek před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW, úprava Autoforum.cz

Automobilky se nezřídka pokoušejí lákat na podobu dalších novinek zastřenými snímky, z nichž lze ale nakonec celkem snadno vytáhnout konečnou podobu. Ne tak u těch od BMW.

Jsou to takové elektronické hrátky novinářů s lidmi z PR oddělení automobilek. Ti v posledních letech obvykle dělají vše proto, aby na chystané odhalení další novinky nalákali co nejvíce lidí. A tak se často se pokouší ukázat „něco”, aby to dostatečně zaujalo a zároveň „ne všechno”, aby nezkazili překvapení. Ne vždy se to ovšem povede.

Zastřít třeba elektronicky obrázek nového modelu tímto způsobem není snadné a několikrát to dokázala i česká Škoda. Ta třeba loni v upoutávce na novou Octavii odhalila skoro vše, ač nechtěla odhalit skoro nic. Stačilo obrázky prohnat grafickým programem a máloco zůstalo očím skryto.

Zkusit „prolomit grafickou šifru” se v našem oboru stalo dobrým zvykem už dříve, a tak jsme se o to pokusili i tento týden, když BMW uvolnilo upoutávky na nové generace modelů M3 a M4. Ne snad, že bychom tahle auta neviděli už dříve, ale člověku to nedá a zkusí zastřené snímky rozjasnit. Nešlo to, a tak jsme to pustili z hlavy.

Kolegové z BMW Blogu to udělali též a byli stejně neúspěšní, všimli si ale věci, kterou my jsme zprvu přehlédli. BMW s takovými pokusy předem počítalo a do začerněných částí nových M3 a M4 přidali ne zcela dobře, ale přece viditelné vzkazy. První zní „Nice try” a druhý „Nope”. Tedy „Dobrý pokus” a „Ne” nebo volněji „Ani náhodou”. Že jde o vzkazy pro ty, kteří se rozhodli rozjasňovat, je nabíledni.

Dobrá práce, BMW, tady vyhráli grafici automobilky a napálili všechny, kteří si dali s úpravami práci. Jsme si ale docela jisti, že je to vítězství v jedné bitvě, nikoli ve válce. Nejspíše přijdou další upoutávky - klidně i od BMW - ve kterých někdo opět opomene předjímat kroky všetečných pisálků...

Upoutávka BMW na nové M3 a M4 mnoho neukazuje. Foto: BMW, úprava Autoforum.cz



Po zesvětlení pak spíše zdůrazní, že víc toho opravdu nevydá. Foto: BMW, úprava Autoforum.cz

Zdroje: BMW Blog, BMW

Petr Miler