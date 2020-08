Bratrovražedný boj všech Lamborghini dneška dopadl jinak, než si většina lidí maluje před 4 hodinami | Petr Miler

Jedno je nejprestižnější, nejsilnější a daleko nejdražší, tak přece musí být nejrychlejší. Jenže není, i špičce nabídky modelu Aventador někdy šlape na paty „rodinný” Urus, o Huracánu ani nemluvě.

Je to souboj aut, které si naprostá většina z nás nikdy nebude moci dovolit, to ale neznamená, že se na něj nemůžeme podívat. Jen v málokterém klání se ostatně sejdou všechny současné modely té které automobilky, nakonec v případě některých z nich by to znamenalo nutnost postavit letištní plochu, která ještě nevznikla.

V případě Lamborghini je to ale docela jednoduché - vyrábí Aventador, Huracán a nejnověji Urus, tedy dvě supersportovní kupé resp. roadstery a k nim něco, čemu říká superspotovní SUV. Bez jakéhokoli shazování je ale třeba dodat, že Urus není tak úplně ryzí Lamborghini, v mnohých případech dává znát, že jde o skládačku dílů ze skladu koncernu Volkswagen zabalenou do líbivé karoserie ve stylu Lamba s některými prvky spíše trapně předstírajícími italskou DNA.

Ale znovu, nic proti tomu, alespoň z obchodního hlediska. Spousta lidí chce image Lamba, ale nechce ve skutečnosti Lambo, protože to znamená mít auto, ve kterém pětkrát do roka vyjedete za pěkného počasí a pak jej tak maximálně párkrát protúrujete v garáži. Urus je automobil pro každý den a jako takový ani v souboji se svými skutečně supersportovními bratry neukázal nic špatného.

Jasným favoritem tohoto klání byl Aventador ve verzi SV. Třebaže jde o roadster, jeho 750 koní z objemného dvanáctiválce činí v kombinaci s pohonem 4x4 toto auto favoritem každého sprintu, vedle nějž 2,2tunová cihla jménem Urus a 640koňový benjamínek jménem Huracán vypadají jako typy pro druhé housle. Ale chyba lávky - Urus má k 650 koním dvě turba a Huracán ve verzi Performante váží jen 1 382 kg, skoro o 200 méně než Aventador. A také má rychlou dvouspojkovou převodovku, Aventador má pořád nešťastný robotizovaný manuál.

Výsledek? Ve všech ohledech je nakonec nejrychlejší Huracán, třebaže odstartovat jej správně z místa není jednoduché. Urus je nakonec poslední, jak se dalo čekat, ale Aventadoru do vyšších rychlostí, kdy se teprve projeví jeho lepší aerodynamika, překvapivě dobře stačí. Na brzdách vyhrál Aventador, ale nejspíše jen proto, že řidiči Huracánu se brzdění nepodařilo jako ostatním. Nakonec, podívejte se na to sami - bez ohledu na interpretaci některých dílčích výsledků je Huracán překvapivě jasným vítězem tohoto klání a Urus jeho černým-bílým koněm.

Aventador SV by měl být v tomto klání vzhledem ke svým parametrům jasným vítězem, spíše je ale nakonec relativně největším zklamáním z celého tria. Foto: carwow@Youtube

