Čínské auto se při pokusu o automatické zaparkování splašilo a bez řidiče vyrazilo na projížďku městem včera | Petr Prokopec

/ Foto: Li Auto

Berte to jako jen malou připomínku toho, jak nereálný je v dohledné době příchod vozů s plně autonomním řízením pro běžný provoz. I z pouhého zaparkování se může stát tvrdý oříšek k rozlousknutí.

Před pár týdny se čínské Li Auto rozhodlo poměrně neobvykle demonstrovat kvality svého 5,2metrového SUV L9. Vůz při simulované nehodě napasovalo mezi dva kamiony, jeho kabina ovšem zůstala nedotčená, přičemž došlo na aktivaci airbagů, přitažení bezpečnostních pásů a vysunutí klik dveří. Aktivován byl také systém nouzového volání E-Call a spuštěna byla rovněž varovná světla. Automobilka zároveň dodala, že L9 prošlo 64 virtuálními simulacemi a 212 reálnými crash testy, během nichž muselo zvládnout i náraz v rychlosti 88 km/h.

Čínské SUV by tak pomalu bylo možné považovat za jeden z nejbezpečnějších vozů na světě. Tak tomu ale vlastně je pouze v případě posádky, navíc jen ve chvílích, kdy jej má pod kontrolou. V případě okolí se ale naopak L9 jeví jako riziko. Vůz totiž dostal do vínku i semi-autonomní řízení, jehož součástí je plně automatické parkování. Zrovna to ale selhává na celé čáře, jak můžete vidět na videu níže.

Na tom je patrné, jak majitel opustí L9 a auto nechá, aby samo zaparkovalo. Byl to primitivní úkon, přesun auta do prostoru pro stání vzdáleného pár metrů, který prakticky nebyl ničím podstatným ohraničený. A byť má auto k dispozici LiDAR, radar, ultrazvukové senzory, kamery a software od Nvidie, ani tak tento úkon nezvládlo.

Po několika marných pokusech zacouvat na zcela volné prostranství se auto splašilo a vyrazilo na projížďku městem. Je to bizarní, neboť bychom čekali, že když vůz manévr nezvládne, zůstane stát. Ne, tady se auto zachovalo jako člověk, kterého naštve jeho vlastní neschopnost. Přitom absence emocí měla být tím, čím se počítače liší od lidí. Vůz se dostal až na hlavní silnici a nebýt majitele, který se vrátil zpátky za volant a zabránil nejhoršímu, kdo ví, kam by dojel. Tentokrát přes několik hrozících karambolů vše dopadlo dobře.

Že by se takové věci nikdy neměly dostat do běžného provozu, asi nemusíme dodávat, náhodně „řízené” auto je snad to nejnebezpečnější, s čím se můžete na silnici potkat. Podívejte se na to sami.

L9 od Li Auto disponuje semi-autonomním řízení s plně automatickým parkingem. Ten má očividně k dokonalému fungování hodně daleko. Foto: Li Auto

Competition is coming. Watch Tesla competitor’s auto park go wrong. pic.twitter.com/p4LkFNHmWp — Ray (@ray4tesla) September 10, 2024

Zdroj: Ray4Tesla@X

