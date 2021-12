Continental slaví 150 let existence oslavováním auta, na nějž pneumatiky dodává konkurenční Michelin před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Continental

Za jiných okolností by to možná bylo nevinné přehlédnutí, při oslavě tak významného jubilea si ale Němci mohli dát věští pozor. Nedali a pro znalé je výsledkem spíše úsměvná blamáž.

V novinářských kruzích se poměrně intenzivně řeší, jak se tohle mohlo stát a zda náhodou nejde o provokaci, popíchnutí automobilky či jinak míněné gesto. Podržíme-li se ale obvykle platného tvrzení, že správným vysvětlením bývá to nejjednodušší, jde prostě o omyl.

Dává to nakonec smysl. Obvykle to nejsou výrobci čehokoli, kdo vyrábí reklamní spoty či propagační filmy, mají na to agentury. Ty pak připravují materiály šité na míru toho či onoho publika, a protože v tomto případě jde o materiál určený primárně Američanům, agentura sáhla po jednom z symbolů amerických aut, Chevroletu Corvette v jeho osmé generaci. Někde na cestě mezi zadáním a realizací se pak ztratila informace o tom, že vrchním dodavatelem pneumatik pro Corvette C8 je Michelin, který dodává pneu jak pro základní verzi, tak pro výkonnější Z06, tak pro budoucí E-Ray. A pokud se na to někdy přece jen přišlo, už bylo pozdě reklamu měnit.

Ta oslavuje jednak 150leté výročí Continentalu, dnes gigantického dodavatele všeho možného, co začíná na „au” a končí na „tomobil”. Většina lidí ale zná tuto značku hlavně ve spojitosti s pneumatikami a jako výrobce pneu před 150 léty skutečně začala. Proto se reklama soustředí prakticky jen na tuto část historie a vedle firmy oslavuje i zmíněnou Corvette obutou do Continentalů. Takto ji ale nikdo z výroby nedostane a i doporučenými pneu pro další výměny jsou primárně Micheliny.

Berme to jako úsměvné přehlédnutí, o moc víc nejde - naprostá většina lidí jistě nemá tušení, že Chevrolet v tomto případě kamarádí s Michelinem. Zrovna v případě této firmy to ale přece jen trochu zarazí, pro precizností posedlé Němce to musí být nemilá nepřesnost.

Nová Corvette je jistě zajímavé auto, Continental (či spíše jeho agenturu) ale uchvátil tak moc, že jej použil ve své reklamě, i když jde o vůz z výroby spojený jen s plášti od Michelinu. Foto: Chevrolet

Zdroj: Auto Evolution

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.