Cristiano Ronaldo vytáhl svůj speciál od Bugatti za 235 milionů, skoro ho do něj nenechali nastoupit před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Když jste jednou z největších světových celebrit a pořídíte si jedno z nejexkluzivnějších aut na Zemi, opravdu nemůžete očekávat, že si ven vyjedete bez mohutného zájmu okolí.

Bugatti mezi roky 2018 a 2021 vedl Stephan Winkelmann, a tak znalé nemůže překvapit, že automobilka v té době postupně odhalila hned několik speciálů, za které inkasuje neskutečné peníze. To je Winkelmannova specialita, v podstatě nechává platit zákazníky za pocit výjimečnosti, která je sice skutečná, má ale spíše vizuální než technickou podstatu. Jedna věc je ale taková auta vymyslet a ukázat ve formě výstavního prototypu, jiná je dostat je do sériové výroby.

I když francouzská automobilka využila pro stavbu všech zmíněných strojů modifikovaných základů Chironu, a tak se s vývojem jedním slovem nenadřela, neznamená to, že by s nimi neměla žádnou práci. Jsou to auta, která pokoří hranici 400 km/h dřív, než řeknete Ettore, a tak každá drobná změna znamená piplavou práci s aerodynamikou, chlazením a dalšími podstatnými technickými aspekty.

V případě speciálu zvaného Centodieci, který byl odhalen už skoro před třemi roky, Bugatti tahle „černá práce” skutečně zabrala několik let. Až po takové době se tedy vůz dostává k jeho kupcům, kteří si mohou přijít jako ti nejvýjimečnější výjimečných. Centodieci vznikne jen v 10 kusech a spekulace o tom, že jedním z kupců je Cristiano Ronaldo, evidentně nelhaly.

Auto mělo slavného portugalského fotbalistu vyjít v přepočtu na 235 milionů Kč, což jsou i na jeho poměry velké peníze. Skutečně jej ale koupil, jak můžete vidět na záběrech níže. A skutečně s ním jezdí. Včera byl natočen u luxusní restaurace v Madridu, kterak s ní odchází se svou partnerkou Georginou Rodriguez, děti musely zůstat doma. A to si pište, že když se sejde slavný fotbalista, slavné auto a hvězda sociálních sítí na pár metrech čtverečných, je z toho poprask.

Dav obklopil Ronaldovo Bugatti takovým způsobem, že CR7 ani nemohl pořádně nastoupit do vozu. A byla nutná asistence jeho bodyguarda, aby se to vůbec povedlo. Cristiano tím nebyl příliš pobaven, ale co čekáte, když se s extra autem, extra partnerkou a... extra sebou vydáte do ulic velkoměsta? Z pozornosti okolí Ronaldo do značné míry žije, a tak vlastně může být rád, že se o něj pořád někdo zajímá. Podívejte se na vše na videu níže.

Bugatti Centodieci Cristiana Ronalda je skutečné, níže jej můžete vidět v akci i s CR7 osobně. A spoustou lidí kolo... Ilustrační foto: Bugatti

Zdroj: [https://twitter.com/PartnersLoro Loro.Partners@Twitter]

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.