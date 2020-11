Desetiválec ze speciálu pro Le Mans rozezvučil dílnu, je to představení pro silné nervy před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Judd Power

Vidět a slyšet takový motor v samostatné akci je něco výjimečného, profesionální drifter Ryan Tuerck nám ale přesně to zprostředkoval. Motor ladí pro svůj příští speciál na bázi Toyoty Supra.

Ryan Tuerck je profesionální americký drifter, který spojil své síly s Toyotou. Aktuálně používá upravenou Corollu, nicméně mimo to pracuje na dalších dvou dalších projektech. Tím prvním je upravené kupé GT 86, tím druhým pak nová Supra. A právě v jejím případě jsou věci o poznání zajímavější, neboť Ryan dal padáka originálnímu třílitrovému šestiválci od BMW. Na jeho místo pak zamíří o litr objemnější pohonná jednotka, která ovšem z vozu udělá docela jinou bestii.

Rošády v motorovém prostoru nejsou ničím neobvyklým, povětšinou však úpravci sahají jen po větších silničních agregátech. Ryan se nicméně rozhodl, že jeho budoucí driftovací mašinu bude pohánět desetiválec Judd GV4 V10, který byl stvořen pro speciály jezdící v sérii Le Mans. Premiéru si odbyl v roce 1999, kdy dával k dobru zhruba 730 koní. Maximálně pak bylo možné 145 kilo vážící jednotku roztočit na 11 tisíc otáček, přičemž na repasi musela každých 3 000 km.

Ryan tuto jednotku koupil loni, přičemž kvůli ní musel prodat své předchozí kupé GT 86. Nicméně jelikož projektu Formula Supra je plně odevzdán, nebylo rozhodování příliš těžké. Letos pak drifter poslal desetiválec do Velké Británie přímo do firmy Judd, kde motor zamířil na dynamometr. Na místě vůbec poprvé slyšel, jak jednotka zní při zmiňovaných 11 tisících otáčkách. Zároveň ale také zažil nemalé zděšení, neboť motor krátce na to náhle vysadil.

Vzápětí se nicméně ukázalo, že šlo o vadný senzor a jednotka se kvůli vlastní ochraně vypnula. Závadu se podařilo rychle vyřešit a Ryan mohl v projektu pokračovat. Na výsledek jsme zvědavi, i proto, že agregát bez restriktorů produkuje 750 koní. Zadní pneumatiky tak bude cupovat na požádání, načež by Ryan mohl příští rok zcela ovládnout šampionát Formula Drift a poprvé zvednout nad hlavu mistrovský pohár.

Poslechnout si desetiválec Judd původně určený pro speciál závodící v Le Mans na motorové brzdě je vážně něco. Ryan Tuerck ho otestoval na dynamometru firmy ve Velké Británii. Ilustrační foto: Judd Power

Zdroj: Ryan Tuerck@YouTube

Petr Prokopec