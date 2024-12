Designér zbavil kamufláže přelomový nový Jaguar. Nemusí vypadat zle, jeho fiasko je ale asi nevyhnutelné před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Britové nás nejprve šokovali tím, jaký chtějí tomuto autu nadělit vzhled, výsledek jejich práce ale nakonec nemusí být až tak kontroverzní. Je to ovšem zásadní, pokud je problematická sama technická podstata auta?

Koncept Type 00 od Jaguaru odhalený na počátku prosince v Miami nakonec nevypadá až tak marně, jak naznačovaly původní upoutávky či způsob odhalení nové korporátní identity resp. identita sama. Bylo to všechno zřejmě záměrně šokující, a tak jsme čekali něco ještě horšího. Přesto si nejsme jisti, že s produkční verzí zabodují tak, jak si malují. Koneckonců s elektrickým pohonem dnes masy zákazníků neohromíte, to je spíš odradíte. Zvláště pokud je u toho vysoká cena, neboť kvůli drastickému propadu hodnoty přicházíte o velké peníze v krátkém časovém horizontu i nominálně, nejen relativně.

Jaguar nicméně zastává názor, že pohon klientelu až tak moc nezajímá, na seznamu jejích priorit je prý až na třinácté příčce. Důraz je kladen na vzhled a interiér. Což je v přímém rozporu s tím, co v mezičase zjistil zbytek světa v čele s německými automobilkami. I kdyby ale lidé skutečně tak moc upřednostňovali design, opravdu by Jaguar mohl zabodovat? Ilustrace možné finální podoby auta od designéra, která publikuje svá díla na internetu pod hlavičkou Avarvarii Automotive Artworks a která vychází z reálných snímků prototypu auta i jeho konceptu, zase tak moc naděje nepřiváží.

Auto nevypadá úplně nezajímavě, potenciální produkční Type 00 působí jako muscle car, který nemá problém pokořit cokoli, co potká na silnici. Tomu ale nejspíše nebude odpovídat technika, neboť se zatím nezdá, že by Britové přišli s něčím nevídaným. Sazkou na jistotu budou dva elektromotory roztáčející obě nápravy, mezi kterými se bude nacházet paket baterií s kapacitou pohybující se od 100 kWh nahoru. Ty pak mají dle tvrzení značky opírající se o metodiku WLTP vystačit až na 770 km jízdy.

Jakkoli ale bokům Jaguaru lze zatleskat, čelní partie již tak impozantní nejsou, a to i právě kvůli oné nové identitě. Čelní masku, která dosud měla povětšinou podobu oválu s logem jaguáru, totiž nahradily vertikální lamely s vepsaným názvem automobilky. Jakkoli ale toto kombo mělo značku posunout o úroveň výš, reálně z ní dělá spíše cosi jako produkt nějaké začínající tuningové firmy. Nebo si člověk vzpomene na nepovedené asijské pokusy o kopírování hezkých evropských aut.

Zrovna to ovšem nejsou asociace, jenž chcete mít spojené s vozem startujícím na 3,6 milionu korun. Jaguar tak spíš než co jiného čeká prodejní fiasko, které by ovšem do kopru mohlo poslat celou firmu. Nesmíme totiž zapomínat na to, že produkční Type 00 dorazí do prodeje až v závěru roku 2026, nicméně stávající produkce byla poslána přes palubu již nyní. Dealeři tak nebudou mít dlouhé měsíce co nabídnout, po čekání se ale nebudou mít na čem zahojit. Třeba sériový Type 00 bude tím pravým ořechovým, ale nesázíme na to, opravdu ne.

Skutečný koncept Type 00 nakonec nevypadá až tak odpudivě, jak naznačovaly prvotní upoutávky. Foto: Jaguar



Sériová verze ale bude trochu jiná, níže ji můžete vidět virtuálně zbavenou kamufláže. Líbí? Foto: Jaguar

Zdroj: Avarvarii Automotive Artworks@Instagram

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.