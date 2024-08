Elektrický tahač Tesly byl poprvé nafocen v Evropě, snad někde neshoří jako jeho americký „kolega” před 11 hodinami | Petr Miler

První fotky tohoto stroje ze silnic starého kontinentu vyvolávají nadšení i obavy. V prvním ohledu jsou pochopitelně nadějí, že se Semi začne brzy prodávat i tady, v tom druhém nahání hrůzu jeho 900kWh baterie a nedávný incident s nimi spojený.

Čas letí jak bláznivý, zpíval po léta snad nejslavnější český bard všech dob. Připomínají to nejen jeho z rádií stále znějící píseň, ale také aktivity Tesly, která už v listopadu roku 2017 - skutečně už téměř před 7 léty - odhalila údajnou budoucnost kamionů v podobě tahače Semi. I kdyby tehdy jiná automobilka ukázala je pár ilustrací, vůz by dávno dostala do volného prodeje, Tesla? Dodala 36 tahačů ze 100 firmě Pepsi a třeba UPS dostalo 0 kusů ze 125, a to si automobilka za všechny nechala zaplatit. Kdybyste dnes vyrazili to zastoupení Tesly a chtěli si jeden takový tahač koupit, dočkáte se jednoho velkého dlouhého nosu.

Tuplem tomu tak bude v Evropě, pro kterou automobilka prodej tohoto stroje dosud ani oficiálně neavizovala, také to se ale možná změní. Někteří přiložené fotky interpretují tak, že se to možná změní „brzy” a vlastně mohou mít pravdu - jen to bude „brzy” na poměry Tesly, tedy třeba... za čtyři roky místo sedmi. Ale humor stranou, ony přiložené záběry byly pořízeny na německé dálnici mezi Kamenem a Hannoverem a ukazují Teslu Semi vůbec poprvé na evropské půdě. A to s ohledem na další dění není bezvýznamné.

Stroj je tažen na přívěsu, takže neprochází místními silničními testy a podle všeho je pouze převážen na zářijový veletrh IAA Transportation 2024. Také to ale potvrzuje dříve Elonem Muskem neformálně ohlášenou snahu tento vůz prodávat také v Evropě a možná ho tu i vyrábět. Kdy se tak stane, je otázkou, automobilka na tom ale pracuje, jak ukazuje i jí vyhlášené výběrové řízení na šéfa obchodního rozvoje divize Semi Truck pro Evropu, Afriku a Střední východ.

Zatímco někteří jsou z přítomnosti Semi a vyhlídky na její pohyb po místních silnicích a dálnicích nadšení, jiné totéž spíš děsí. Stojí za tím nedávný ohromný požár tohoto vozu v kalifornském Sacramentu, který si vyžádal uzavření oblasti o pětikilometrovém perimetru (skutečně v okruhu o půlmílovém poloměru) pro veškeru veřejnost a uzavření přilehlé dálnice na 16 hodin. Inu, když už asi 900kWh baterie tohoto vozu vzplane, hoří mocně a dlouho...

Foto: Tesla

