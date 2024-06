Fandové láteří, okruhová verze vrcholného Ferrari dostala na okruhu kouř od tuctovějších aut, je absurdně těžká včera | Petr Miler

Pokud chcete přidat rychlost, přidejte lehkost, říkal po dekády Colin Chapman. Zapomnělo se na to, moderní auta jsou bez přehánění těžká jako prase a ani vrcholná Ferrari za desítky milionů nejsou výjimkou. Doplácí na to.

Kolega si před pár dny lakonicky postěžoval: „Když jsem si v roce 2018 vybíral nové auto, zavrhl jsem tehdy nové Audi RS4 kvůli hmotnosti 1 790 kg a sáhl po BMW M3 F80, které i ve verzi Competition vážilo 1 595 kg. Teď si šel koupit doprodejovou RS4, protože je pořád k mání ve stejném provedení a láká hmotností... 1 790 kg. Současná srovnatelná M3 totiž váží nejmíň 1 869 kg a C63 AMG dokonce 2 166 kg.”

Nedokážu výstižněji shrnout, jakým absurdním posunem automobilový svět za posledních - zde doslova - pár let prošel v době údajné honby za maximální efektivitou. I kdyby kdokoli vymyslel jakkoli efektivní pohon, pořád bude platit, že jeho fungování bude devastovat to, s čím si za jízdy musí být schopen poradit dokola kolem. Tedy dodat hmotnosti rychlost a soustavně překonávat aerodynamický odpor. V obou aspektech jsou moderní auta mizerná. Hmotnost letí nahoru tempem v řádu desítek procent za jednotky let a i když součinitele aerodynamického odporu vesměs klesají, pořád musí být násobené průřezovou plochou auta. A protože nové vozy jsou větší a větší, ani tady to ve výsledku nefunguje.

Je to základní fyzika, kterou neohnete, neošálíte, neutečete před ní. Vidět je to i na výkonu nového Ferrari SF90 XX, tedy okruhové speciality italské značky, které jsme nemohli přijít na jméno už při premiéře. A to jsme si tehdy mysleli, že auto váží 1 560 kg, neboť Italové rádi uvádí hmotnost co nejnižší, a tak nemají problém zveřejnit tzv. suchou hmotnost i bez náplní, tedy ve stavu, v jakém auto pochopitelně ani nemůže vyjet. Reálně je tak v technickém průkazu vozu z videa níže uvedeno 1 755 kg pohotovostní hmotnosti se vším všudy. To je absurdní číslo, to už je skoro tolik jako u oné RS4, pořád pohodlného rodinného kombíku.

Je to jistě dílo hybridního pohonu s několika motory a bateriemi, který se sice stará o výkon přes 1 000 koní, ale k čemu je nakonec dobrý? K oslnivým výsledkům z okruhu, které byste u verze XX tak nějak čekali, rozhodně nikoli. Christian Gebhardt ze Sport Auta protáhl vůz naplno po okruhu v Hockenheimu a čas 1:43.47 doslova rozlítil tifosi. Je totiž nejen o skoro 5 sekund horší než u Mercedesu-AMG One, což je automobilový extrém svého druhu, ale zaostává také o skoro 3 sekundy za McLarenem Senna nebo o pár desetin za Mercedesem-AMG Black Series. Senna je vzácný vůz, ale vedle Ferrari z programu XX pořád trochu bledne. A AMG Black Series? To je pomalu rohlík na krámě. Navíc Ferrari jen o fous porazilo dnes už staré Porsche 911 GT2 RS generace 991 s Manthey Performance Kitem nebo sériovou 911 GT3 RS současné generace 992. To je bída.

Fandové hned začali křičet, že tohle kolo je „fake”, ale nevypadá to tak. „Fake” je spíš 1560kilová hmotnost vozu. A jeho výkon na okruhu se skoro o 200 kg vyšší reálnou hmotností je pak jen smutným důkazem toho, že Chapman měl pravdu. Bohužel se na to pořád zapomíná.

Ferrari SF90 XX je jistě zajímavý stroj, jako okruhová specialita ale na okruhu selhává a zaostává za očekáváními vyvolanými svým jménem. Je totiž mj. moc těžké. Foto: Ferrari

