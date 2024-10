Fiat v záchvatu zoufalosti srovnává neprodejnou elektrickou pětistovku s Teslou Cybertruck, je to absurdní před 6 hodinami | Petr Prokopec

Výroba kdysi jednoho z nejprodávanějších modelů Fiatu stojí a hned tak se znovu nerozjede, takový nezájem o dnes jen elektrický Fiat 500 je. Marketing jistě může pomoci, ale tento?

V roce 2020 představil Fiat novou generaci modelu 500. Ta nepochopitelně dostala pouze elektrický pohon, se kterým na český trh dorazila s cenou startující na 899 900 korunách. Za tuto sumu jste dostali baterie o kapacitě 42 kWh, s nimiž teoretický dojezd činil 320 km, k pohonu pak italský hatchback užíval jednotku naladěnou na 118 koní. Nešlo tedy o žádného rekordmana, nicméně fakt, že Fiat 500 je líbivým vozem, k jistému zájmu vedl. I proto, že zákazníků optimistických směrem k bateriovému bývalo víc.

Nyní jsme o čtyři léta dál a na světě pomalu není většího zoufalce, než je právě italská automobilka. Ta totiž v mezičase musela spalovací provedení poslat do důchodu. A protože předpokládala, že to elektrické si podmaní celý svět, začala na nové spalovací variantě pracovat až ve chvíli, kdy jí začalo téct do bot plným proudem. Momentálně tak zkouší provedení 500e udat všemožnými způsoby, přičemž třeba v Česku cenu základní verze, která má ovšem paket s pouhými 24 kWh, již snížila na 689 900 Kč.

Levnější je pak i provedení s většími bateriemi, nicméně ani start na 779 900 Kč žádnou drastickou změnu v oblibě znamenat nebude. Auto nekupuje téměř nikdo a jeho výroba už chvíli stojí a stát bude. Vůz je ale k mání i ve Spojených státech, kde se mu nedaří ani o trochu líp, a tak tam Italové vyrukovali s reklamní kampaní, kvůli které ale elektrický hatchback působí leda trapněji. Srovnáván je totiž s Teslou Cybertruck, což je asi totéž, jako když modelku postavíte vedle statného dělníka a budete tvrdit, že je to ona, komu půjde práce s lopatou lépe.

Fiat v kampani zvané You Say Tomato, We Say Pomodoro poukazuje na podle něj italská specifika. Třeba na to, že jeho vůz je stylovější, a tak zatímco Cybertruck je inspirován úhly (inspired by angles), zatímco 500e je inspirováno anděli (inspired by angels). Americký pick-up je pak dle tvrzení Italů chladný jako led, zatímco jejich produkt vás dokáže rozehřát. Kromě toho je pětistovka prezentována jako kráska, zatímco zástupce Tesly má být pověstným netvorem.

Něco takového působí opravdu zoufale, jako snaha přihřát si polívčičku na úplně jiném autě, které aspoň budí zájem. Obáváme se tedy, že tato kampaň Fiatu přinese maximálně další posměch, ne však další prodeje. V zámoří totiž 500e startuje na 32 500 dolarech (cca 752 tisíc korun), pročež je stejně drahý jako třeba Ford Ranger. Tedy víc než pětimetrový pick-up, který nemá problém ani s místem, ani s dojezdem a maličký Fiat i v základní verzi pokoří dokonce i dynamikou. Tohle je vážně marné bušení do zavřených vrat.

Tohle je Fiat 500e, elektrický prcek, který je možná pohledný, ale příliš drahý a nikam nedojede. Foto: Fiat



A tohle je Tesla Cybertruck, co mají obě auta společného? No nic, právě na tom ale Fiat staví svůj marketing. Foto: Tesla

