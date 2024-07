Firma na výrobu vibrátorů se hroutí pod tíhou zájmu, za vše může záměna s označením automobilky před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BYD

Pokud teď máte pocit, že si čtete aprílový vtípek, se vší vážností říkáme, že nežertujeme. Číňané zjevně zpackali reklamu na Euru 2024 a Němce přivádí na web společnosti zabývající se docela jiným zbožím.

Ani nemusíte být fanoušky fotbalu, abyste věděli, že se hlavním sponzorem právě probíhajícího Eura 2024 stala automobilka BYD. Psali jsme o tom už letos v lednu poté, co vyfoukla lukrativní sponzoring domácímu VW, který za něj nebyl ochoten nabídnout tolik peněz. Co tím ale BYD přifoukl? Zájem o svá auta? Možná, zcela jistě ale vytvořil bezprecedentní zájem o firmu na výrobu vibrátorů.

Ano, myslíme tu erotickou pomůcku, kterou jsem ještě žádnou ženu nezažil používat - mám trochu podezření, že to je zboží, které kupují dominantně muži. Ale to nechme stranou, ostatně se nechceme pouštět do nějakých pikantnějších detailů. Zásadní zde je, že na německých stadiónech a všech televizních stanicích soustavně běží reklama právě na značku BYD či její rozepsané označení Build Your Dreams. Propagace je ale pojata dost nešťastně, takže mnohým není zřejmé, co to BYD je.

Podtitul „No. 1 NEV Maker” jen přilévá oleje do ohně nepochopení, neboť ani z toho není zřejmé, co to je. Zkratku „EV” už si lidé zažili, je to elektromobil, anglicky „Electric Vehicle”, ale NEV? To je „New Energy Vehicle”, neboť BYD je světovou jedničkou, jen když se sečtou prodeje elektromobilů a hybridů. Lidé tak zjevně hledají, co to BYD je, a u nás dostanu správnou odpověď na webu byd.com. Německý Google ale preferuje domácí doménu byd.de, která automobilce nepatří. Má ji firma Build Your Dildo, snad není třeba překládat.

O legrační záměně informují i seriózní německá média jako Focus. Build Your Dildo je prý přetížena zájmem, o čemž nakonec svědčí i hláška na jejím webu: „Vzhledem k četným dotazům: Nejsme sponzorem mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2024. Všem fanouškům ale přejeme mnohem více velkolepých momentů!” uvádí v legračním duchu. Pokud takhle Číňané chtějí ovládnout automobilový svět, pak jim přejeme hodně zdaru.

Obrázky produktů německé firmy BYD vám raději ukazovat nebudeme. Čínské BYD ale vyrábí v zásadě tohle, v tomto konkrétním případě jde o model Dolphin. Foto: BYD

Zdroj: Focus

Petr Miler

