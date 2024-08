Fotky stovek neprodaných nových Tesel zarůstajících trávou na poli jsou náznakem současného stavu firmy, ač vyžadují vysvětlení před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Záběry stovek nových aut v obložení travin obletěly svět a je těžké je interpretovat jinak, než že Tesla zdaleka nemá pro svá auta tolik zákazníků, kolik by si přála. Je ale krajně nepravděpodobné, že by na jednom místě stála měsíce.

Jaká je skutečná současná kondice automobilky Tesla, ví s určitostí jenom její nejvyšší vedení. Z posledních veřejně známých dat je zřejmé, že není dobrá a má tendenci se zhoršovat. Prodeje váznou, a to i přes mohutné slevy, což se logicky negativně zakusuje (existuje vůbec „pozitivní zakusování”?) do finančních výsledků společnosti. Ty dnes žehlí do značné míry jen obchodování s „emisními povolenkami”, byznys s bateriovými úložišti a další aktivity firmy, které s auty v podstatě nesouvisí.

V červenci zveřejněné výkazy za druhý kvartál jsou ale současnou optikou v podstatě včerejší zprávy, situace se může rychle změnit. Ostatně se stačí podívat na to, jak hluboko se propadl zájem o elektrická auta v Německu či v celé Evropě, o kolik méně Tesly dnes berou vážně lidé žijící v Kalifornii, kam se vyvíjí náklonnost Číňanů k vozům zahraniční produkce atp. Jasněji budeme mít někdy za dva měsíce, až budou venku komplexní data o hospodaření Tesly za další čtvrtletí, do té doby můžeme pouze odhadovat, jak se jí daří. A to třeba z fotek, které se začaly šířit po Redditu.

Zachycují podle autora stovky nových a neprodaných aut Tesly, zejména pak faceliftovaných Modelů 3 pro rok 2024, které se bezprizorně povalují na poli poblíž zastoupení automobilky na Floridě. Je to dekadentní podívaná, přičemž podle autora mají vozy VIN odkazující na jejich vyrobení letos v dubnu a květnu. To spolu s výškou trávy, která místy dosahuje až do výše přední kapoty, dělá dojem, že vozy tu na zákazníky marně čekají měsíce. A může to tak být, bude to ale chtít delší observaci, aby bylo možné mít takový stav za daný.

Je totiž třeba dodat, že jsme na Floridě, což je o poznání jižnější kout světa než Česko či jakékoli místo v rámci pevninské Evropy. Bavíme se o místu položeném ještě o dost jižněji než Kanárské ostrovy. Měl jsem tu čest v minulosti na Floridě být a sekání trávy, jak ho známe u nás, tam místo jednou za měsíc musí v tuto roční dobu provádět spíš několikrát týdně. Nejsem přesto expert na růst trávy na Floridě, ale odhaduji, že to, co vidíme na fotkách, vzniklo klidně za 14 dnů, ne za několik měsíců.

Samozřejmě trávu mohl předtím někdo posekat, takže auta tam mohou být mnohem déle, ale jak by řekli Američané... „Looks can be deceiving,” tedy zdání může klamat. Se soudy tedy raději opatrně, i kdyby ale auta na tomto místě stála jen pár týdnů, o současném stavu Tesly to cosi naznačuje.

Skladovými Cybertrucky se Tesla svého času i chlubila, fotky Modelů 3 níže si asi za rámeček nedá. Jejich význam ale není radno přeceňovat, třebaže ignorovat je také nelze. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Reddit

Petr Miler

