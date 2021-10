Francouzi koupili policii nová auta pro boj s překupníky drog, zvolili naprosto nevhodné vozy před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alpine

Nechápejte nás špatně, jde o přitažlivá a docela schopná auta, k vymáhání zákona se ale příliš nehodí. Hodnotit volbu jako malou domů značce, která to nejvíce ocení, zřejmě není nemístné.

Dubajská policie má asi nejznámější a nejúžasnější vozový park na světě. Patří do něj třeba Bugatti Veyron, stejně jako mnohé supersporty od Ferrari, Lamborghini nebo McLarenu. A jakkoliv se může na první pohled zdát, že jde o mrhání veřejných financí, v případě této země nákup extrémně drahých aut dává smysl. Policie totiž s jejich pomocí vysílá vzkaz místním motoristům s bezednými kapsami, že na obsah jejich garáží má adekvátní protisílu. Pokud by tedy došlo na prohřešky, rázem budou na jedné i druhé straně stát stovky koní.

Supersportovní a sportovní vozy pak do svých vozových parků zařazují strážci zákona i jinde, třebaže jde o raritní případy. Třeba Italové disponují už několikátým Lamborghini, to ovšem využívají hlavně k urychlenému přesunu orgánů. Jinak se vlastně houkačkami a majáky osazený Huracán k vymáhání zákona příliš nehodí, nakonec i proto, že dokáže svézt maximálně dvojici policistů, a to navíc bez potřebného vybavení.

I z toho důvodu se díváme poměrně kriticky na modernizaci vozového parku francouzské policie. Tamní ministerstvo vnitra totiž pro strážce zákona objednalo 26 exemplářů sportovního kupé Alpine A110 Pure. Je tak sice sympatické, že zvolena byla základní a tedy nejlevnější varianta, ovšem tím pozitiva končí. Vozy totiž nahradí dosud užívané Renaulty Mégane RS, což znamená, že i ve Francii již budou mít policisté k dispozici jen dvě sedadla místo čtyř.

Ministerstvo uvádí, že vozy pomohou policii v boji s překupníky drog. Jak, to již polici neuvádí. I proto se nákup zdá být zbytečným, neboť v boji s podsvětím by pomohla spíše auta nenápadná. Daňoví poplatníci tak mohou kvitovat jen to, že utracené peníze zůstanou ve Francii, což je asi smysl celé akce - 26 prodaných aut navíc znamená pro Alpine velkou vzpruhu.

Francouzská policie se dočká šestadvaceti Alpine A110. Dle informací tamních médií má navíc značka strážcům zákona dodat i své budoucí vozy, mezi něž patří SUV. Ilustrační foto: Alpine

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.