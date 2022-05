Je čas zahájit odpočítávání, doba nových Škod za 2 miliony Kč je už jen 6 688 korun daleko před 3 hodinami | Petr Miler

Něco donedávna naprosto nepředstavitelného je najednou tady, ani jsme se nestačili nadát. Krutě rychlé zdražování aut spojené s poněkud násilným přechodem na drahou elektromobilitu šroubuje i ceny aut obyčejných značek do absurdních výšin.

Škoda letos představila své nové nejvýkonnější, nejstylovější a nejdražší auto, Enyaq Coupe. Když už se tento model snažil zaujmout i oním třetím adjektivem, byli jsme pochopitelně zvědavi, co to v praxi znamená. Hned po uvedení do prodeje jsme si tedy zkusili sestavit maximálně vybavené provedení a byli jsme ohromeni, jen v pozitivním smyslu to nebylo. Chybělo už 12 500 Kč, aby se cifra přehoupla přes dvoumilionovou hranici.

Kdysi bylo extrémně drahou škodovkou cokoli za milion, dnes jsme na dvojnásobku. Nedá se přitom říci, že byste dostali dvojnásobek auta, z hlediska praktické použitelnosti jde spíše o polovinu, ne-li méně. Navzdory své ceně není Enyaq Coupe nijak zvlášť technicky zajímavý - maximální rychlostí jej překoná i Rapid 1,0 TSI z bazaru za asi desetinu ceny a dojezd na nabití v podobě 487 km není působivý ani na papíře, natož pak v praxi, kde budete mít problém dostat se aspoň na dvě třetiny tohoto čísla. A to ještě budete muset využívat z 299 dostupných koní většinou asi tak 29.

Psychologická hranice dvoumilionové ceny tehdy nepadla, o měsíc později jsme ale psali o tom, že elektromobily čeká další zdražování. Kvartál po premiéře jsme se tedy podívali, kam se Enyaq Coupe s cenou posunul a můžeme říci, že odpočítávání stále trvá. V konfigurátoru nefunguje úplně vše, vidíme třeba položku YBM s cenou N/A, což netušíme, co znamená (N/A tedy ano, YBM ne), a tak je možné, že by za jiných okolností 2 miliony padly. Takto jsme skončili na 1 993 312 Kč; chybí tedy už jen 6 668 Kč, vzhledem k ceně vozu skoro nic.

Jsou to šílené peníze, za takovou sumu můžete pomýšlet i na auta typu BMW M3 (od 2,3 milionu), tedy vozy po všech stránkách jiné úrovně. Škoda jako by snad dělala vše proto, aby onu psychologickou hranici nepřekročila, se zbývajícím cenovým prostorem ale můžeme bez okolků zahájit odpočítávání. S příští modifikací cen doba nových Škod za 2 miliony začne skoro jistě.

Je to auto, které jako první škodovka překročí cenovou hranici 2 milionů Kč, už k tomu nechybí skoro nic. V lecčem přitom nedokáže konkurovat ani autům jako Rapid 1,0 TSI s 95 koňmi, natož pak cenově srovnatelným strojům. Grafika: Škoda Auto

