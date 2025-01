Kamera zachytila, jak mechanik naboural unikátní Ferrari F40, byla to ještě větší rána, než se zdálo z fotek před 8 hodinami | Petr Miler

Tohle byl vážně hodně špatný den v práci, a přitom se vlastně nestalo nic až tak mimořádného. Nehodě předcházela situace jako ze starých dobrých automobilových časů, kdy ASR nebo ESP byl sen a před zapojením turba do hry jste si stihli přeříkat otčenáš.

Včera jsme vám ukázali, jak se jednomu britskému mechanikovi „povedlo” rozsekat na kusy vzácné Ferrari F40. Tedy zatím nemáme potvrzeno z více zdrojů, že auto řídil mechanik, který měl vůz zrovna v péči, ale vše tomu nasvědčuje. Tvrdí to jeden ze svědků, který sdílel na internetu fotky nehody, a ochranné igelity v kabině přinejmenším naznačují, že vůz neřídil jeho majitel, ti obvykle interiér před sebou samými nechrání.

Pozoruhodná je tu navíc nejen samotná nehoda, ale i charakter auta, které při ní bylo značně poškozeno. Každá F40 je pochopitelně vzácná a cenná, tato má ale mimořádně barvitou historii a platí za tu nejvíce ojetou na celém světě. Teď je i na kaši jako málokterá jiná a v mezičase začalo po internetu kolovat video, které zachycuje, co nehodě předcházelo a jak se vůbec odehrála. A předem říkáme, že to žádná krásná podívaná není, poučná situace to ale je.

Dalo se čekat, že se video s takovými záběry objeví, neboť žijeme v době, kdy foťák s mobilem má skoro každý od kojence po klienty hospiců. A F40 na silnici je něco, co si prostě chcete natočit, takže lidé okamžitě tasí. Očekávání nezklamalo, a tak můžeme vidět, jak banálně se vše seběhlo - F40 jela rovně, až prostě najednou nejela, ve smyku si to namířila mimo silnici a trefila sloup veřejného osvětlení. Je to nepěkná věc, opravdu těžká nehoda a řidič skončil v nemocnici. Nikdo ale nakonec není v ohrožení života a to je hlavní.

Méně zkušení řidiči se budou divit, co se vůbec stalo, ale my, kteří jsme si ještě prožili éru silných zadokolek nekrocených jakoukoli elektronikou, tyto situace známe dobře. Silnice se zdá být lehce vlhká, řidič se rozhodl „osolit”, pneumatiky byly zřejmě studené a přilnavost po každou z nich nestejná. Přidejte si turbodíru motoru z 80. let, který dlouho nedělá nic a najednou zasype hnanou osu kobylami, a máte skoro všechny proměnné. V tu chvíli si to auto snadno začne ochotně šinout někam a chce to rychlou korekci volantem a jemné zacházení s plynem, abyste to zavčas korigovali.

To se tu nestalo, řidič naopak udělal tu nejhorší chybu, když se lekl, sundal nohu z plynu, čímž poslal auto do neřešitelné rotace a stal se jen smutným pasažérem vlaku s cílovou stanicí les. Snad byl dobře pojištěný, protože ať už tohle bude totální škoda nebo ne, desítky milionů korun budou létat vzduchem určitě. Poučná ale může být jeho chyba nejen pro něj, tak se na to podívejte...

Nedráždi F40 bosou nohou, chce se říci. To se tu bohužel stalo a Ferrari okamžitě kouslo. Ilustrační foto: Ferrari

