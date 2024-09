Klání zatracovaného spalovacího BMW s protežovaným elektrickým bratrem naprosto ovládla klasika, stačilo přidat jedinou zatáčku před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Když tahle dvě auta uvidíte na startovní čáře, nebudete ani chvíli váhat, na koho si vsadit - elektrické BMW i5 M60 xDrive je silnější a má pohon všech kol, zatímco spalovací M4 je slabší zadokolka. Když ale do hry vstoupí jedna zatáčka, prohrajete i kalhoty.

Proti elektrickému pohonu jako takovému nemám naprosto nic, je v mnoha ohledech příjemný. Líbí se mi okamžitý zátah pohonné jednotky, stejně jako lépe odhlučněné kabiny. Jenže limitů zejména v případě použitelnosti a dlouhodobých nákladů vlastnictví je příliš mnoho. Nejedná se tedy ani v nejmenším o plnohodnotnou náhradu spalovacích aut, spíše o jejich doplnění. To ale politici, aktivisté a nakonec i jejich výrobci odmítají uznat. Místo toho spustí sáhodlouhé vyprávění o tom, co vše daným přechodem získáte, přičemž na prvním místě bude obvykle působivá dynamika. I to je ale velmi zjednodušený pohled na věc.

Magazín Edmunds nyní na jednu startovní čáru postavil BMW M4 Competition a i5 M60 xDrive, tedy vozy stejného výrobce, nicméně osazené diametrálně jinou technikou. „Spalovací dinosaurus“ spoléhá na přeplňovaný třílitr, který produkuje 510 koní mířících na zadní kola. „Elektrická moderna“ jich vedle toho má 601, přičemž dvě elektrické jednotky zaměstnávají všechna čtyři kola.

Na základě těchto parametrů by člověk nejspíše dopředu tipnul vítězství elektromobilu, a to i přes výrazně vyšší hmotnost (2 374 kg versus 1 717 kg). Nicméně Edmunds neposílá testované vozy na dráhu jen kvůli akceleraci v přímém směru. Uprostřed srovnání je totiž čeká jedna zatáčka a po 180° obratu návrat zpátky na start. A už to stačí k tomu, aby se ukázala jedna z velkých slabin elektromobilů pramenících hlavně z jejich hmotnosti, jakkoli nízko položené těžiště by mělo hrát v jejich prospěch.

Během prvního závodu totiž spalovací vůz nedal tomu elektrickému nejmenší šanci již od prvních centimetrů. A nebýt špatného přeřazení řidiče, i5 by v cíli zaostalo o parník. Nicméně i tak se dočkalo porážky, dokonce dvojité, poté, co si Alastair a Jonathan vyměnili vozy. Druhý zmíněný měl přitom za volantem elektromobilu lepší start, ovšem i tak nakonec M4 bere zlaté vavříny, na kontě totiž má 3,6sekundové zrychlení na stovku, přetížení 1,24 G v zatáčce a celkový čas 34,5 sekundy.

Elektromobil zaostal ve všech ohledech (3,7 s, 1,08 G, 34,8 s), přičemž ve chvíli, když by na start nastoupilo BMW M4 s pohonem všech kol, by jeho výprask byl ještě větší. Dříve testované M3 Competition xDrive má totiž na kontě čas 32,9 sekundy. Je pak sice faktem, že v té chvíli je se spalovacím pohonem spojena o chlup vyšší cena, nicméně v jeho případě nelze počítat s tak enormním propadem hodnoty. Není tak divu, že spolu s tím jde dolů i zájem o bateriový pohon, co navíc tady s elektřinou dostanete?

M4 Competition zvládlo vypráskat i5 M60 xDrive nejen celkově, ale dokonce i v rámci akcelerace v přímce. Spalovací zadokolka je navíc levnější, přičemž její hodnota se rozhodně nebude propadat tak moc jako u elektrické čtyřkolky. Foto: BMW

Zdroj: Edmunds@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.