Levná moderní novinka Lady byla nafocena bez maskování jako kombík, při její ceně to může být slušný hit

/ Foto: AvtoVAZ

První skutečně nová Lada po letech je pro automobilku klíčová, může znovu zapálit zájem o její auta. Možná i proto si říká Iskra a ve verzi SW alias kombi může být snadno ještě atraktivnějším zbožím než sedan.

Na odhalení nové Lady Iskra došlo už letos v červnu. Sedan dlouhý 4 333 milimetrů však dosud nezamířil do prodeje, a ještě nějakou chvíli se v showroomech ani neobjeví. Rusové totiž teprve chystají pilotní várku aut, která by měla ověřit připravenost montážní linky. Marketingový a prodejní šéf AvtoVAZu Dmitrij Kotromin totiž naznačil, že pro Ladu jde o klíčovou novinku, a proto nechce nic ponechat náhodě. Kvalitu výroby chce automobilka vypiplat, jak to jen půjde, tedy aspoň tak věc sama prezentuje.

Kostromin dále potvrdil, že sedan nebude jedinou karosářskou variantou, která dorazí. Lada sice prý po nějakou dobu koketovala i se sportovním provedením, to ale nakonec poslala k ledu. Kombík SW a jeho terénní varianta Cross ovšem v plánu jsou. A jak je patrné z přiložených fotek, které byly pořízeny kdesi v továrně Lady, kombík už hotov, a to dokonce i v provedení Cross. Pohled na přepracované zadní partie pak docela hřeje u srdce, neboť vůz nyní působí vyváženěji a pohledněji. Byť standardní kombi na tom bude zřejmě ještě lépe.

Iskra SW Cross, jak novinka nejspíše bude pojmenována, totiž nedostala pouze „batoh“ na zádi. Zároveň došlo také na zvýšení světlé výšky, stejně jako se karoserie dočkala ochranných plastových lemů na bocích i stříbrně lakovaných plátů zasazených do předního a zadního nárazníku. Standardem pak nejspíše budou i střešní ližiny, kromě nichž zřejmě bude možné očekávat také specifický design litých kol a unikátní čalounění či některé dekorační prvky uvnitř.

Po stránce mechanické však kromě přizvednutého podvozku nečekáme nic, co by nebylo dopřáno také zájemcům o sedan. Atmosférická jedna-šestka tedy bude u celé rodiny produkovat 90 nebo 106 koní, přičemž nižší výkon dostane na povel jen pětistupňový manuál, zatímco u toho vyššího bude na výběr mezi šestistupňovou ručně řazenou převodovkou a CVT. Zaměstnána ale vždy budou jen přední kola, pochopitelně.

Jak už bylo naznačeno, Iskra coby sedan zamíří do prodeje někdy na začátku příštího roku. Další varianty dorazí později, kombík by ale mohl být v prodeji někdy za rok. Uvážíme-li, už potvrzenou cenu sedanu, mohl by se kombík se základní cenou vejít někam do 1,2 milionu rublů, a v přepočtu tedy stát kolem 250 tisíc Kč. Už to by z něj mohlo udělat slušný prodejní hit, podívejte se sami na víc níže.

Iskra jako sedan má startovat okolo 220 tisíc korun, za což chtějí Rusové vysokou kvalitu. Kombík alias SW na fotkách níže (na těch vidíme dokonce verzi Cross) by tak nemusel stát víc jak 250 tisíc, z českého pohledu to zní velmi lákavě. Foto: AvtoVAZ

Zdroje: Ladaiskranews@Telegram, AvtoVAZ

