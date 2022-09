Lidé se na internetu ve velkém vysmívají Tesle kvůli autům, která používá pro svůj mobilní servis před 10 hodinami | Petr Miler

Foto: Ford

Za jiných okolností by to byla banalita, která by nestála za pozornost. Tesla ale svou volbou nepřímo přiznává, že veškerá kritika mířící na adresu elektrických aut jako takových je naprosto oprávněná.

Nedávno jsme zmiňovali větu německých kolegů, která přesně popsala, komu jedině mohou dobře sloužit elektrická auta. Závěrem jednoho z jejich testů elektromobilů bylo, že jde o auto dobré leda pro někoho, kdo žádný automobil vlastně nepotřebuje. Pokud jste schopni obsloužit veškeré své osobní, pracovní a další potřeby jinak než autem, je elektromobil dobrou volbou, protože vás nebude stresovat jeho omezená použitelnost.

Pakliže si ho tedy můžete dovolit, proč po něm v takovém případě nesáhnout? Když je k dispozici a zvládne to, co se zrovna chystáte udělat, usnadní vám život. A když ne, netrápí vás to, stejně ho nepotřebujete. Pokud ale třeba pracujete tak, že jezdíte stovky kilometrů denně, musíte zvládnout několik schůzek, musíte být flexibilní a být schopni najednou zařadit do programu něco, co jste vůbec neplánovali, nejenže si nedokážeme představit, že by pro takový život někdo elektromobil zvolil, on ho vůbec zvolit nemůže. Je s ním dvěma slovy absolutně nekompatibilní.

Fandové Tesly by to jistě s chutí rozporovali, úsměvné ale je, že ani sama automobilka se o to nepokouší. Na Twitteru je nyní hitem včerejší tweet jednoho z Američanů, který nafotil, jak Tesla používá pro potřeby svého mobilního servisu Ford Transit Connect Van, tedy úplně obyčejnou dodávku se spalovacím motorem. A vzbudilo to opravdu pozdvižení, tweet má v době publikace tohoto článku 260 tisíc „lajků” a v diskuzi se to jen hemží posměšnými komentáři. A když se někdo snaží Teslu bránit, vyznívá to podobně, pokud to tedy nebyl sarkasmus: „Tohle je zbytečný hit. Jen servisní vozy Tesly jsou Fordy, protože musí mít dlouhý dojezd, stát rozumné peníze a mít vysokou spolehlivost,” praví jedna z uživatelek.

Výsměch je pochopitelný. Tesla hlásá, jak je elektromobilita novým řešením všeho, sama ale jasně přiznává, že když potřebujete opravdu flexibilní auto zvládající v podstatě výše zmíněné, elektromobil to se stejnou grácií nezvládne. Fanoušci Tesly automobilku a elektromobily samozřejmě brání s tím, že přece nedělá dodávky a Rolls-Royce také nepoužívá pro mobilní servis Rolls-Royce. Ale to je demagogie na druhou. Jednak Tesla má Model X, který takto využít lze - a také jej takto využívá, jak můžete vidět na poslední fotce níže. Jeho použitelnost je ale omezená, a tak Tesla nakoupila rovněž spalovací Fordy.

Především ale platí, že existuje i řada elektrických dodávek jiných značek, které si Tesla dokonce svého času plánovala pořídit. Ale nepořídila, protože jsou k... ničemu. To jsme nakonec v praxi viděli nejednou. Elektrický pohon ve své současné podobě prostě zdaleka není schopen rozumně zastat všechny role toho spalovacího, smiřte se s tím. I Tesla se s tím zjevně smířila.

Takováto auta používá Tesla pro potřeby vlastního mobilního servisu, jsou to spalovací Fordy. My se nedivíme, fotka to potvrzující ale způsobila na Twitteru pozdvižení. Ilustrační foto: Ford

Tesla service vehicle is a Fordpic.twitter.com/iS921PQUPZ — Freedom (@AlwaysInAmerica) September 14, 2022

Yes, they do actually. This was on Monday. pic.twitter.com/YEcBBwPC4I — Ria (@ria_2x) September 15, 2022

Zdroj: AlwaysInAmerica@Twitter

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.